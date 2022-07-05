正式登「六」！湯告魯斯英國睇賽車慶祝60大壽

過去周日（3日）是荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）60歲生日，他沒有大搞生日派對，反而選擇在正日於英國倫敦銀石賽車場與大批Fans一同欣賞一級方程式賽事，實行「與眾同樂」！

「靚佬湯」駕到，即被大批Fans及傳媒包圍。「壽星公」心情勁靚除了與一眾Fans有互相之外，更與在場的一眾名人紅星包括「地獄廚神」Gordon Ramsay及「車神」咸美頓（Lewis Hamilton）的父親Anthony Hamilton吹水。據知他今次睇賽事全因為是捧好友咸美頓場，他受訪時指對方是他的好朋友，希望他有美好的一日。除了「靚佬湯」之外，奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）和辣妹（Spice Girls）前成員Geri Halliwell等都有到場。而睇賽車之前，「靚佬湯」亦有在倫敦睇英國天后Adele在音樂節的演出。

另方面，先後與「靚佬湯」在《職業特工隊》（Mission:Impossible）系列以及《壯志凌雲︰獨行俠》（Top Gun:Maverick）等片合作過的導演Christopher McQuarrie，日前就在網上公開他親身上陣高難度動作的照片，祝賀對方生日快樂。照片中，「靚佬湯」吊在一架傾斜飛行的小型飛機外，並無替身或其他人協助，相信有關片段會於《職7》中出現。除了Christopher之外，《壯》片拍檔「冰佬」韋基馬（Val Kilmer）、「劊子手」Glen Powell都有向他送上生日祝福，韋基馬留言︰「生日快樂，獨行俠。」