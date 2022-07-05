【9日收10億】朱一龍谷戲鬧爆細路　玩自「殘」學殯儀化妝

內地人氣小生朱一龍主演的內地電影《人生大事》，因疫情而延期至上月底才上映，9天票房大收人民幣8.57億元（約港幣10億元），並打破7項紀錄，包括2022年家庭片內地票房冠軍、以總場次逾173萬次成為內地影史暑假檔家庭片總場次冠軍。

憑內地劇《鎮魂》爆紅的朱一龍有「京城第一花美男」封號，更被指跟梁朝偉撞樣，在新片中被盛讚造型及演技有突破的他，飾演從事殯儀業的「三哥」，造型麻甩市井，剷短頭髮、戴粗金鏈兼踩人字拖，刻意自「殘」壓低顏值，拍前他更親到殯儀館觀察工作人員的運作，更學習如何為逝者整理儀容及了解葬禮儀式等。

從未跟小演員合作的朱一龍，跟現年8歲的內地童星楊恩又有連場對手戲，其中一場是楊恩又要邊跑邊哭邊講對白，但始終哭不出來。朱一龍見狀，刻意聲大夾惡喝罵她：「楊恩又，你能不能哭啊你？你拍幾條了？你能不能哭出來？說詞兒！」楊恩又立刻一臉委屈，並眼紅紅開始爆淚，朱一龍才「轉tone」回復溫柔的語氣說：「你現在情緒正好，現在說詞兒正好！你現在演得特別好，快說詞兒。」最後喊戲終於完成，朱一龍立刻安慰並狂說：「對不起！我剛剛胡說八道的。」