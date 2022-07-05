南柱赫兩度被爆欺凌　同學與班主任受訪力證清白

出道近9年的韓國男星南柱赫，早前憑韓劇《二十五，二十一》人氣再飆升，上月先後出現兩名聲稱是其舊同學的網民，指曾遭南柱赫欺凌，兩人指南柱赫曾向他們擲鉛筆芯、施暴、使喚到小食部買麵包、用同學手機購買收費遊戲及強迫他們參與對打，事務所否認校園欺凌傳聞，更指會向報道的記者及爆料指提告。

韓國爆料網Dispatch今日（5日）表示為了確認霸凌傳聞真偽而聽取18名同學及2名班主任的證言，20人均力證南柱赫未曾欺凌同學，其中曾在高中二、三年級和南柱赫同班的H某及L某表示：「當時我們學校的體罰很嚴重，真的非常嚴格，根本不存在不良少年，如果發生欺凌同學的事？被老師知道就不得了。」對於有指南柱赫曾使喚其他人到小食部買麵包，同學J某指：「柱赫好喜歡去小食部，我們雖然不是同一班，但在小息時經常見面，假如使喚其他人去買食物？很快就會被人知道，會被人杯葛的。」

對於爆料者指南柱赫曾強迫他人參與對打，在高中三年級時與南柱赫同班的S1與S2就表示：「我們班的確有男同學喜歡在課室後面玩摔跤，但柱赫沒有一起玩，我也從來沒有聽說他跟其他人對打。」而爆料者指曾被南柱赫用其手機購買收費遊戲，更連累他被老師收手機，南柱赫的同學朴某就指：「明明是P某偷了老師的手機來付費，所以被老師發現。」同學L某又指他們在上學時都要交出手機，被發現的話會被沒收1星期：「假如爆料者跟南柱赫都沒有交手機？被發現就大件事了。」

高中一年級的班主任朴某亦指南柱赫絕對不是會欺凌同學的學生：「柱赫是在孩子們吵鬧時叫大家『安靜點』的學生，有人打架的話會去制止，我不知道爆料者對他有甚麼誤會，但他絕對不是這樣的人。」他又指自己對學生相當嚴格：「至少我教出來的學生絕對不會欺凌別人。」高中三年級的班主任洪某則表示：「我記得他很善良，經常幫助朋友，雖然學習不好，但品行良好，唯一的缺點是經常遲到，他每次遲到都會被罰走鴨步，但他從沒有反抗，哪有不良少年會這樣做？那些惡意的爆料太令人憤怒了，做錯事的話當然要負責，但利用虛假事實來排斥一個人絕對是錯誤。」