安妮亞喜歡這個！聯名服飾可愛爆燈

日本動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》近期Hit到爆，即使第1季播完仍然有極大討論度，官方宣布第2季即將在10月播出，相信一眾「安妮亞」動漫迷都會感到很興奮！又適逢《美少女戰士》畫作誕生30周年，推出多款動漫聯名服飾，粉絲們千萬別錯過喇！

趣怪家庭着上身

由日本漫畫家遠藤達哉所創作的漫畫作品《SPY x FAMILY間諜家家酒》最初在動漫平台《少年Jump+》上連載，改編成為動漫後加入許多有趣情節。講述一名男性間諜「黃昏」、擁有讀心術超能力的女兒「安妮亞」（她以一句「安妮亞喜歡這個」迷因爆紅）和隱瞞自己真實身份的殺手妻子「約兒」僞裝成一家人的喜劇故事。緊貼動漫潮流的UNIQLO UT系列，就推出了4款動漫Tee，分別是黑、白、黃、綠4色，每款顏色的動漫印花圖案都不同。目前黃色款安妮亞Pocket Tee已經火速售罄，不過日本官網已預告會在7月下旬補貨，喜歡這件Tee的粉絲不妨再等等。

聨乘帽還原動漫角色

另外，日本帽子品牌「CA4LA」也同樣推出了聯乘商品，還原動漫中「黃昏」戴的紳士帽以及「安妮亞」戴的貝雷帽。「黃昏」紳士帽側面加入了西國情報局（WISE）組織LOGO，啡色設計百搭復古；而「安妮亞」貝雷帽有就讀學校的定制標誌，帽子表面為黃色明線設計，側面加入了星星等細節。現時已經可以預購，不過出貨日期就要等到12月，到時天氣凍就剛好可以戴帽。

美少女水晶戰靴

《美少女戰士》畫作誕生30周年，繼之前滑板鞋品牌推出的一系列Sailor Moon服飾鞋履，今次與絕美女鞋品牌Jimmy Choo推出一款超夢幻的限量版美少女戰靴。而東京六本木博物館舉辦的「美少女戰士」展覽已經率先上架聯名限量定制水晶靴，鞋型的靈感來自月野兔的經典靴款。仔細觀賞這款過膝長靴的粉紅色鞋面，布滿由人手鑲嵌的水晶，奢華無比。感興趣的話，不妨到專門店了解詳情。