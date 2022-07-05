何珮瑜新片造型Man爆剃頭剃眼眉：要做就做盡啲！

何珮瑜(Jeana)於英皇新片《神探大戰》首度與名導韋家輝合作，向來走女人味路線的她，被游說挑戰男仔形象，首個關卡便是把留了廿載的長髮剪掉，為了呈現反叛狀態，Jeana短髮之餘更要剷青兼漂染，連眼眉也要剃得一干二淨，結果考慮了大半天，幾經掙扎後便答應。

日前她接受專訪時，透露當日看見髮型師把其秀髮愈剪愈短時，不禁又喊又笑：「讀書就開始留長頭髮，唔經唔覺Keep住咗20年，突然剪到咁短，睇唔慣自己個樣唔慣，但另方面又覺得煥燃一新，有男性朋友話我個Look係同佢哋爭食（點解要剃埋眉？）要做就盡啲，唔要眉，係好恐怖，記得開工嗰3個月，每日第一次件事就係剃眉。」更指片中與影帝劉青雲演父女，雙方關係由誤會到最後和好收場，情緒起伏甚大，Jeana直言對方感染力強勁，就連講德文對白也非常有戲，故被其聲音感染到流淚：「真係雞皮起晒，淨係睇佢對眼自然入到戲，同埋我發現青雲哥有樣嘢好勁，就係拍攝3個月以嚟，未見過佢拎手機出嚟，全程好專注角色，我係凡人學唔到。」問到可有趁機向對方偷師？Jeana自爆有次拍一場重點戲，她先後演繹兩個版本，然後向青雲取意見，沒料獲得的答案令她更愕然：「青雲哥叫我諗10、20個演法，但5個以上還可以，20個真係做唔到，佢真係犀利。」

而除了《神》片，Jeana亦有參與靈異片《電子靈》，飾演韓國女團成員的她，因自尋短見變成怨氣鬼魂，不諱言該造型每次上妝3小時，由於妝頭甚有古裝Feel，故經過化妝間亦不敢望鏡，她說：「拍攝期間冇靈異事發生，但為求安心都有戴護身符，同埋有去曬太陽吸收多啲陽氣。其實當初以為角色有得跳舞，但導演話省略咗，不過就要講韓文，因為冇學惟有死背。」於內地發展一段時間的她，表示暫時滿意成績，亦享受這個工作模式，問到是否賺到幾桶金？Jeana笑說：「冇真正計算收入，但投資會交畀屋企人，聽聞呢排黃金個價幾好，不過另方面又想置業（感情有冇著落？）當然好想結婚，身邊朋友全部有家庭，如果結婚可以更有動力，因為有寄託，只係呢個人仲未出現。」

場地:尖沙咀iSQUARE英皇戲院