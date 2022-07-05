同王嘉爾煲無米粥　宋雨琦谷胸「露底」相：自己開心

前韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）年初被爆同韓團(G)I-DLE中國籍成員宋雨琦熱戀，仲有指宋雨琦被「偷運」到男方家中「蜜」會過夜，搞到最後Jackson團隊發文鬧爆已報案處理，明確否認戀情，真係令神女心碎。唔知係咪無仔一身輕，佢最近連形象都大變，以一頭金長髮示人，仲晒出一輯索到爆嘅谷胸相派軍糧，佢以一襲Deep V上衣襯同款牛仔迷你裙，正面睇衝擊力唔算太大，不過佢就選擇踎地影相，俯身一刻傾盆大「乳」一湧而出，更有睇頭嘅係佢毫不介意晒出裙仔入面嘅黑色打底褲，黑底任人睇！

有網友就好心指出佢疑似走光，點知佢就大方表示佢自己好滿意，仲話叫大家唔好局限喺露事業線、露打底褲就係走光行為，叫大家諗得Open啲：「Nope這個是偏見哦！寶貝，不一定女孩子穿短裙就是走光，露一點點胸就是走光，或者有些露出就要那樣想哦！只是覺得自己好看、自己滿意就好了，不用在意別人的眼光。我們穿好看的衣服、化好看的妝，是為了自己好看自信哦！Just be yourself！自己開心！」真係摸佢唔透。