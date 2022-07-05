歎住冷氣打邊爐　新湯底配料預埋你

夏日炎炎，對邊爐精來講，有咩好得過開大冷氣打邊爐！就算夏天，都有火鍋店開張，又或推出新湯底和菜式，既有強勁冷氣，又有美味配料和湯底，真係夠晒歎。

台式火鍋吃到飽

去台灣例必吃麻辣火鍋，本地亦有很多台式火鍋店，最新一員就有位於旺角的好呷台灣火鍋店，湯底有9款口味，包括麻辣鴨血藥膳鍋、酸菜白肉鍋、椰子雞鍋、好客養生雞鍋、牛奶木瓜美顏鍋、沙茶豬筒骨鍋、養生雜菌鍋、麵包豆腐白湯鍋及薑母鴨鍋。吃到飽台灣火鍋套餐設有4款， 「輕旅行‧吃台中」套餐有牛五花、豚脢花肉、雞腿肉和花雕醉生雞件4款肉類，「厝內人‧吃台中」套餐先享用澳洲M5和牛、手切牛、鮑魚、蠔等食材，然後有封門柳、麻辣嫩牛肉、羊肩肉等10款肉類供應，每個套餐的客人還可到小吃自助區，品嘗不同的台式夜市小食如滷味、古早蛋餅和鹽酥雞等，配上手搖飲品或台灣啤酒放題，爽！

搞鬼火鍋蛋糕

去吃火鍋，除了湯底和食材要高質，創意也很重要。旺角火鍋店canton pot除新推的火燄龍蝦膏蟹煲，還有一系列的火鍋配料，珍寶海鮮匯有南非四頭鮑魚、愛爾蘭蟶子皇、日本元貝及瑤柱鮮蝦滑。其他有松茸野菌福袋、M5澳洲和牛芝士餃和泡菜野菌餃等，較有趣是設計了幾款火鍋蛋糕，「牛一快樂」火鍋蛋糕以A5鹿兒島薩摩和牛、美國牛頸脊和本地新鮮牛頸脊堆砌而成，和牛魔王慶祝生日，對方竹必定滿足。另外還有由豚肉組合而成的如「豬」如寶和蔬菜打造的「純素的愛」，餐廳可按客人需要，為蛋糕插上祝賀的生日牌，和朋友齊齊烚「蛋糕」，都幾過癮。由現時至7月31日，若客人於餐廳網上平台訂位會有不同優惠，如星期日至四惠顧火鍋晚餐可享8折，星期五及六則享9折，另外，於星期六、日及公眾假期享用點心和火鍋午餐會有7折。