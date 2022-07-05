東冲有料到：每當確診時

雖然最近身邊不少泰國朋友確診了新冠，但大家照舊如常生活，沒有昔日的惶恐和不安。（胡慧冲提供）

最近不時收到身邊泰國朋友確診新冠的消息，感覺就像是總有一個在左近，「咦？乜輪到你啦？」

大家知道自己或朋友感染了的反應都是處之泰然，就像得了感冒一樣，吃過藥後又是一條好漢，大家照舊如常生活，沒有當日的惶恐和不安。

其實根據泰國官員所講，因有不少病人確診了沒有申報的關係，估計現時每天實際的新冠確診數字應該係公布數字的十倍。疫情發展至如此地步，泰國人似乎已經習以為常，「中招」的話只能嘆句「唔好彩」，之後自行吃上幾天藥直至復康，如此的處理方法沒有人大驚小怪也沒有人大做文章。

畢竟各處鄉村各處例，實在難以批判泰國人繼續馬照跑舞照、以那麼平靜和樂天的態度去面對疫情是否正確，換了在香港發生的話實在不堪設想！

作為一個生活在泰國的人，總要跟大隊一起生活、跟政府行動。有朋友問你擔心嗎？我會覺得人生似乎就是這麼的一回事：太遙遠的事情實在難以掌握！沒有人知道最後帶走自己生命的究竟是新冠、癌症抑或一場車禍？

所以心裏頭只有「活在當下」四個字！得快樂時且快樂，並要好好珍惜眼前人，畢竟很多事情都是我們控制不到，尤其面對病毒，除了自己無能為力，自己身處的地方要如何防疫也只能默默接受。

唯一可以控制的是自己的想法、生活方式及情緒，所以我勸大家還是別想太多，開開心心過每一天吧！有些事情我們控制不到便不用去想，只想一些能控制的事情，包括自己的看法及生活態度。

胡慧冲