台灣女星陳妍希與內地老公陳曉雖不時傳出婚變傳聞,但亦無損2人感情,依然恩愛,繼早前佢哋被內地網民野生捕獲經常孖公仔去做檢測後,今日(5日)係陳曉35歲生日,同時係2人領證結婚6周年紀念日,陳妍希就準時凌晨12點喺社交網發文送祝福:「 老公,每一年的生日願望都一樣,願你平安健康,快快樂樂地過好每一天。」又貼上兔仔圖案符號,因為老公嘅生肖正正屬兔。與此同時,佢又晒出為老公特意定制嘅波衫造型生日蛋糕,仲要係對方最鍾意嘅NBA球星Stephen Curry嘅30號球衣,兼寫上格言「I can do all things」,非常有心思。