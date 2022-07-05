相隔23年合作拍戲　李政宰拖實鄭雨盛宣傳《Hunt》

韓國男星李政宰去年憑韓劇《魷魚遊戲》紅爆全球，他首部執導的電影《Hunt》將於8月10日在韓國上映，電影由李政宰的好友鄭雨盛、《魷》劇的男星許成泰與女星田慧振主演，4人今日（5日）現身在首爾一間戲院舉行的發布會，李政宰與鄭雨盛拖住手出場，似足老夫妻！

今次是李政宰第一次執導電影，他坦言最初收到邀請時曾覺得「這真的是我可以做的事嗎？」，後來他鼓起勇氣並投入《Hunt》的製作，又指花了很多時間在劇本上，而今次是李政宰與鄭雨盛繼1999年合拍電影《沒有太陽》後，相隔23年再合作拍戲，鄭雨盛笑言曾半玩笑半認真地拒絕李政宰4次：「開始時我想過作為導演的李政宰是否真的可以做出好的作品，在決定演出之後，我就想着無論結果如何都會接受。」

談到早前一起出席《第75屆康城電影節》，李政宰說：「康城電影節是對電影人來說最華麗和有意義的場合，因為獲得邀得所以出席了，在收到邀請後，我更希望知道怎樣的劇本才能讓觀眾看得開心，我在那裏說了很多關於韓國電影的事，也宣傳了《Hunt》。」鄭雨盛則搞笑地說：「好多人問我們是不是去康城度蜜月了。」

李政宰預告《Hunt》的動作戲很精彩：「我將在其他作品拍動作戲的記憶和在其他電影看過的動作場面反覆咀嚼，再反映在作品裏，在製作劇本時我把武術指導、美術組、道具組和特效組都叫來了，一起討論到底要怎樣拍。」而男星許成泰就指他拍完《魷》劇後便要開始拍《Hunt》，他為了國家安全企劃部的要員而在短時間內減了37磅，為了凸顯角色的特色，他亦花了不少時間跟李政宰研究劇本。