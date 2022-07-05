黎諾懿強調從未確診　胡定欣驚心急搵伴侶會物極必反

藝人黎諾懿及胡定欣下午出席無綫與紫荊文化集團簽約儀式。諾懿出名是「廣普教父」，普通話程度令人忍俊不禁，問到他可有信心成為雙語藝人，日後返內地發展，他笑答：「大家點解唔信我呢？其實我喺內地有好大發展空間嘅，因為應該冇演員好似我咁，普通話咁差仍然不斷喺度講，我覺得自己直情可以橫掃內地，堪稱教父級！」

他又坦承囝囝小春雞普通話及英語都比自己說得好：「睇明珠台佢會幫我翻譯。（的起心肝去學普通話？）要學都跟老婆學，佢都搞我唔掂，我懷疑自己有語言障礙。」定欣則打趣指沒有諾懿般膽量，自爆早前接受內地平台40多分鐘的普通話訪問已感到很吃力，所以還要努力學習。

提到好友林盛斌（Bob）不斷明言要為她物色筍盤，記者打趣是否覺得能找位能操流利普通話的男友比較合適，定欣爽快答：「呢個方法都唔錯。Bob真係好緊張，差唔多每日都嚟關心我，我就同佢講感情事唔好亂嚟、唔好太Chur，否則物極必反。（如果有啱嘅，你都會出嚟赴約？）我都係人啫，都係嗰句，最緊要合適。（你擇偶有咩要求？）最好似Bob咁顧家，以及事業成功嘅穩重型。（外形似佢都得？）呢樣嘢各花入各眼啫。」

另外，之前被傳確診的諾懿，再次澄清自己由始至終未有染疫：「我哋係有工作人員中招，但個幾禮拜之前我哋已經復拍，所有人都已經冇事。」他認為藝人很被動，工作時不能戴口罩，只能做好防疫措施。