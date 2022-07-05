【美女饕廚】灣仔法國Fusion菜

今日介紹一家新餐廳，位於灣仔告士打道一棟大廈的4樓，設有露天位。主廚為Edward Voon，之前與他合作過，利用高品質食材以法式烹調方法製作，並帶點東南亞風味，這種組合精心製作後，可塑性很高。菜單的節奏從中國曆法的24節氣依次登場，通過雨、顏色、多樣性、靈魂，最後是記憶。菜餚來自時間的循環中進行美食冒險，食物令人難忘，既富創意又放縱，帶來令大家驚喜的體驗。

這裏氣氛充滿神秘藝術氣息，燈光比較柔和，設有兩間獨立房。服務員很細心，每道菜上枱後都會仔細解釋。先來麵包，麵包熱辣辣，有3款口味，充滿牛油香，其中一款頗為特別，上面鋪上珍珠糖，微甜帶點橙香。

第二道菜是蒸水蛋，上面放了三文魚籽和皮蛋醬，味道出奇的夾。第三道菜是三文魚卷，之前和他一起合作時創作過，今次是晉升版，上面放了蛋腸和生蠔，吃起來味道層次更豐富。

第四道菜是鮑魚冷麵，鮑魚質感黏滑耐嚼，用魚清湯，味道清新。第五道菜是紅蝦水餃，帶中式點心風味，蝦肉煮至剛剛好熟，肉質爽脆彈牙，配上發酵豆醬汁逼出蝦的甜味。

第六道菜是龍蝦，用慢煮方式烹調，七成熟，嫩滑鮮甜，配合印度的瑪沙拉醬，用蒜頭、薑、茴香、胡椒、丁香、玉桂等製成，上面放上脆芝士片，口感鬆脆微辣。

第七道菜是花膠扒，上面鋪上滿滿的新鮮黑松露片，添上神秘的芳香。第八道菜是和牛西冷，咬下去有煙熏及XO辣椒醬的味道。最後是甜品和甜小點。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）