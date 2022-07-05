攞咗Jace「第一次」　馮允謙High爆4度Encore

歌手馮允謙（Jay）繼續其演唱會，昨晚（4日）有金像導演莊文強、好友陳柏宇、李幸倪、梁仲恒、少爺占、ERROR隊長梁業（肥仔）和女子組合Collar隊長Gao、芯駖、Winka、Candy和Marf等捧場，Marf是Jay的忠粉，她全場落力揮動燈棒，又唱又跳，非常投入。表演嘉賓陳凱詠（Jace）出場與Jay手拖手合唱《Long D》，Jace說：「知道你請我做嘉賓，我一定一定要嚟，今次係我第一次做演唱會嘉賓。」Jay說：「你嘅第一次就畀咗我？」全場爆笑。

Jay感謝專程從加拿大回港的媽咪，每晚到場支持後回家煲羅漢果水給他，至於爸爸，Jay笑說：「爸爸嬲咗我，佢嬲我爆佢睇完第一場騷太攰，噚晚寧願喺屋企煲劇，所以今晚都唔嚟啦！哈哈，其實爸爸好錫我，每晚完騷返屋企，佢都會煮嘢畀我食。」他表示其創作深受爸爸影響：「我細個喺加拿大長大，但爸爸喺香港工作，太掛住佢就去摷佢啲嘢，點知搵到佢收埋好多錄音帶，佢特別鍾意梅艷芳、張學友嘅廣東歌，所以我細個成日聽。我發現自己最初寫嘅歌，都有啲90年代廣東歌嘅感覺。」他更選唱了張學友的《分手總要在雨天》和張國榮的《不羈的風》。

因為觀眾超級熱情，昨晚Jay當第四度出場，觀眾一湧上前，重重包圍舞台四周，非常墟冚，他激動地說：「我未試過第四次Encore，你哋真係好犀利，我想影張大合照留念。」然後全場大合唱英文歌《Preciously Mine》，離場時他一邊飛吻一邊講多謝。