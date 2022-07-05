熊黛林Fit過未生之前　爆老公最Like唔係佢身材

名模熊黛林（Lynn)今日（5日）出席醫學美容新店開幕，晒出「V煞臉」，狀態甚佳，笑言Fit過未生孖女之前，她稱夏天是最佳減肥和消腫時機，更能事半功倍，不過她對現狀仍未十分滿意，笑言：「女人都好貪心，想愈來愈靚。」又稱老公也讚她幾好，但並非讚身材：「佢覺得我留喺屋企喺佢身邊就最好，（唔想你出去做嘢？）想我幸福。」原本她3月便要返大陸拍電影，一直延期至今，預計8月出發，講笑老公有她陪伴，是賺了幾個月，因為返大陸將有幾個月冇得見。

Lynn的一對孖女現年4歲，自小就習慣媽媽要外出工作，故沒有不捨，若將來不用檢疫隔離，也想帶囡囡同行，讓女兒看看拍戲是甚麼一回事，特別大女很喜歡表演，Lynn讚大女性格好大膽，這方面很像她，笑說：「大女同我講佢下個月做騷，參加芭蕾舞騷，希望我走之前睇到，因為係佢第一個表演。」

至於細女則性格活潑好動，喜歡跆拳道，但不擔心她會變男仔頭，Lynn說：「唔擔心，佢見到男仔，眼神就變到好嗲，佢鍾意着制服嘅哥哥，覺得好靚仔，同哥哥玩好開心，每次上完堂返嚟講就笑到四萬咁口。」她爆爸爸就好妒忌，規定18歲前唔畀兩女拍拖：「唔畀其他人錫囡囡塊臉，錫邊度都唔畀，爸爸呷醋！有次細女返來講同個男仔同學拖手玩，好單純，以為係拍拖，爸爸就好嬲。（係咪同一個同學男仔拖手咋？）逐個嚟啦！如果唔係爸爸就激死喇！」