港姐2022︱張靜婷否認有整容：歡迎搵醫生檢驗！

《2022香港小姐競選》20位佳麗今日（5日）於酒店會晤傳媒，（17）張靜婷與（20）梁家琪分別獲「星級提名人」王贀誌及郭秀雲支持，信心倍添！曾多次報名參加選美的張靜婷說：「因為之前未正式入圍，所以唔想提王賢誌，其實我哋係好好嘅朋友。（佢有乜秘訣提醒你你？）叫我最緊要休息多啲，同埋笑多啲。」

對於不少網民批評她樣貌似曾經整容，她說：「我係純天然嘅，歡迎搵醫生檢驗，況且我鼻敏感唔搞得咁多嘢，不過聽到都有啲開心，即係話啲人整完容似我。（最自信係乜？）我覺得自己身材較其他佳麗偏瘦。」梁家琪則指郭秀雲未有給她太大壓力：「佢都係叫我放鬆，享受每一刻。（覺得自己有咩優勝之處？）雙眼囉，朋友話我對眼識得笑。」

（4）許子萱與（15）張光怡屬本屆入圍佳麗高學歷一族。前者近日更同時獲得劍橋及牛津MBA課程取錄，且早於22歲出版自傳，與大家分享華爾街投行上班經驗，稍後會有英文翻譯版面世，而後者剛於7月1日正式獲得註冊醫生資格。二人不約而同暫時放低專業去追夢。許子萱說：「屋企人都好支持我，如果得獎我諗我會延後進修課程。（挑戰麥明詩？）都希望青出於藍。」談到曾於華爾街上班，她相當自豪說：「錄取機會差唔多得1%，返工好辛苦，我出書都係想寫低經驗同後輩們分享吓。」

張光怡早前被發現家住半山，不過她避而不談家底，只表示會盡力做好自己，及每部分爭取最好表現。對於暫時放下醫生資格，她同樣表示得家人支持：「話晒一世人得一次機會嘛！」