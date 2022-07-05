精選人氣「鬼怪」熱點　去美術館睇殭屍

對於鬼神，你會敬而遠之，抑或充滿好奇想了解更多？若你屬於後者，台灣台南市美術館即日至10月16日舉行的「亞洲的地獄與幽魂」展覽會是你杯茶！顧名思義，展覽介紹數個世紀以來亞洲對於鬼的恐懼與想像，你會看到日本、泰國及中國的傳奇鬼怪和地獄觀念外，亦有台灣藝術家的相關作品，當中極像真的殭屍展品更成了網絡熱話，吸引訪客於展覽開展當日大排長龍，爭相想目睹箇中驚嚇風采！

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台灣：清代文物點綴 恐怖神態嚇人

「亞洲的地獄與幽魂」展覽是法國4大博物館之一的凱布朗利博物館於2018年展出的藝術特展，此次巡迴登陸台南市美術館，將博物館典藏的中、日、泰等地的宗教民俗文物、鬼魅相關題材作品及電影海報展示於大家眼前，當中最能挑起恐懼神經的莫過於三具由法國運抵、幾可亂真的殭屍作品，賣點係身上穿了博物館收藏的清代服飾文物，配合臉上的恐怖神情，當堂勾起了80年代港產殭屍片印象！展覽同時加入台灣當代藝術家作品及當地鬼怪的電影海報，其中藝術家侯春廷的作品《傳遞》，便以陶瓷來炮製一堆飛揚的紙錢，既像真又充滿了動感。另外國立台灣歷史博物館典藏的《十殿地獄圖掛軸》亦受邀展出，令這組作品能夠於這次展覽中首度公開亮相。門票NT$200（約HK$53）。

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馬來西亞：認識鬼怪 瘋狂打卡

講到鬼怪，在馬來西亞檳城有一間以「鬼」為主題的博物館Ghost Museum Penang，該館坐落於喬治市內的Lebuh Melayu街上，規模不大，可說是一家小型私人博物館。館內布置以驚悚恐怖為靈感，設多個不同展示區，包括日本貞子屋、埃及古墓、馬來西亞村落、中國殭屍房、喪屍室等，在導遊講解下讓訪客認識不同的鬼怪傳說和故事。大家不用擔心會被嚇破膽，事關場內的鬼怪模型像真度一般兼沒有機關不會動，亦冇工作人員扮鬼扮馬，但能一次過認識世界各地多種鬼怪，確係夠划算。加上館內還提供和服、法老服、道士袍及殭屍服等讓大家在不同場境穿梭打卡，也教人樂在其中！成人門票RM28（約HK$50）。

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日本：妖怪出沒 遊行市集

平安時代的日本京都流傳着「百鬼夜行」的傳說，其中位於京都市上京區、一条通與天神通交界的「大將軍商店街」，據講便是當時妖怪遊行必經之路，所以被稱為「一条妖怪街」。今時今日街上也真的有「妖怪」出沒，街上約20多家商舖都擺設了各種可愛妖怪擺設作生招牌，令街道生色不少。另外，這裏還特設百鬼夜行資料館介紹當地妖怪街傳說，加上還可品嘗妖怪炸肉餅及妖怪拉麵等特色食品，絕對係風味十足。與此同時，這裏還有兩大妖怪活動，其一是每年10月第3個周六會上演一年一度的「一条百鬼夜行」妖怪化妝遊行，還有雲集大量妖怪主題雜貨的「妖怪手作市集」，喜歡古靈精怪的朋友相信一定會樂而忘返。