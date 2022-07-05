1小時演盡1/4世紀︱唐詩詠扮後生完全冇問題：我有啲低能！

無綫特別推出《香港回歸25周年獻禮》，當中包括戲劇及綜藝節目。而《回歸光影頌》劇集系列一連5個單元昨晚（4日）開始播映，而明晚（6日）一集播出由文偉鴻（Jazz）監製的第三個單元劇《我的驕傲》，劇中主要演員有陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇、朱敏瀚、劉丹及何遠東等。此劇以「子承父志」為單元核心，除講述朱敏瀚如何代替父親陳山聰完成牽掛了25年的心願外，整套劇更恍如「精華版時光機」，在短短一小時帶領觀眾歷盡回歸後香港25年間的種種變化及困難，包括金融風暴、沙士等。雖然一再備受考驗，但香港人憑藉自身的堅毅以及親友間的互相扶持，將難關一一捱過，是既勵志亦暖心的作品！

談到要在一小時內演盡一個女性在25年間的身心變化，詩詠坦言是很大挑戰，笑言演年青反而較容易，更謂：「因為我自己本身都有啲低能！」談及中年造型，詩詠指由於現今大部分女性均保養得宜，故只能集中在身體方面做變化，她坦言：「個造型我係有份諗嘅，我同監製研究話不如試吓肥啲，佢哋就做咗肥仔衫畀我，但原來真係好熱好熱！拍嘅時候係夏天，又因為要遮住件肥仔衫，所以我啲衫相對要好冬天。好彩出咗嚟大家都覺得好有Feel，個個仲爭住同我影相。」觀乎官方發布劇照，上了年紀的「詩詠」不但虎背熊腰，更有齊胃腩仔同肚腩仔，夠晒真實兼可愛。

本單元另一吸睛位落在飾演旅行社職員的何遠東，劇情講述為了吸客，東東與倪嘉雯及李紹堅飾演的旅行社職員合力大跳熊貓舞，帶動劇中開心氣氛。東東事後受訪時笑指雖然他在鏡頭前笑笑口兼勁輕鬆，但由於拍攝期間天氣炎熱，其實熱到有苦自己知，要靠工作人員借出風扇仔幫助散熱。原來三人大跳的熊貓舞是由東東親自編排，東東更自封是「識郁的肥仔」。