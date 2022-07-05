童時愛上你︱張振朗赤膊帶高海寧返屋企　惹陳展鵬呷醋

視帝陳展鵬於現時播映的劇集《童時愛上你》中，大爆其喜劇細胞，不少網民都大讚他的角色演得風趣、生鬼，絕對是他罕見的一面。昨晚（4日）一集中，單戀高海寧（高Ling）的陳展鵬上演搞笑的爭風呷醋戲碼，不爽張振朗沒有好好保護高Ling，帶高Ling返家時，高Ling身上穿了振朗的外衣，而振朗更赤裸上身示人，眼火爆的展鵬一時火遮眼怒打他；振朗之後亦玩報仇，打到展鵬流鼻血。

向來入屋的展鵬，對上一次演喜劇已是2014年播出的《單戀雙城》，如今相隔8年再度發放笑彈依然「功力十足」！這場「鼻血戲」他不但被振朗「兜拳窩面」時表情十足，更放下靚仔包袱大玩塞紙巾入鼻哥索血，非常過癮，網民亦大讚展鵬做喜劇夠晒自然：「佢真係好有幽默感。」

除了搞笑劇情，今集亦有催淚一幕，劇中飾演高Ling家姐的楊卓娜自揭不育，楊卓娜今次飾演的角色甚有發揮，多場情緒崩潰戲都演得很出色。而飾演楊卓娜年輕版的區明妙有「港版周子瑜」之稱，今次已是第9度飾演「年輕版」，之前的「年輕版」分別是《一屋老友記》滕麗名、《福爾摩師奶》陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮等，名副其實「年輕版專業戶」。現年21歲的她擁有童顏靚樣，加上演技出色，前年在《法證先鋒IV》一幕爆喊跳樓戲已開始備受網友關注，其社交平台粉絲人數已飆升至9.1萬，足見她深得網友歡心、潛力無限。