港姐取消日本外景︱大熱林俊賢愛女林鈺洧最重磅　被迫怒減

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗今日（5日）於尖沙咀首度正式見傳媒，今年佳麗普遍擁有高學歷，8位佳麗擁有碩士或以上學歷，（1）徐麟更是博士生，不過，佳麗學歷高，年齡亦偏高，有4位佳麗去到27歲「高齡」。另外，今屆港姐原本計劃到日本拍攝外景最終告吹，港姐統籌經理何小慧表示曾聯絡過日本領事館與旅行團，但外景實在存在太多未知因素，故決定取消，現在會留港以類似staycation形式進行，但細節有待公布。

熱門佳麗（13）「翻版連詩雅」邢慧敏與林俊賢愛女（8）林鈺洧曾任職模特兒，故以catwalk出場時相當有台型。邢慧敏對參賽表示信心一定會有，但認識佳麗後發現不少佳麗學歷也很高，有不少勁敵，更覺得（14）梁超怡相當靚女，有信心她會有獎，而自己的優勢則是身高與曾做過模特兒工作，上台會較有信心。

1米76身高的林鈺洧在佳麗中最高，亦是最重磅，她謂會努力keep fit，參加比賽後已經減了4公斤，目標再減多4公斤。問到爸爸林俊賢可知道她入圍，她說：「佢今日有睇直播應該會知，之前唔想佢擔心，因為佢喺內地做緊嘢，唔想畀其他壓力佢。」林鈺洧曾改名林卓錡，她指參賽則用回身份證上的名字。