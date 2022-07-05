Q：我今年27歲，一年前開始有性行為。在來月經時有經痛，發覺和男朋友發生關係以後，特別是性交日子接近來經之前，幾乎也會有經痛問題，想問經痛與性行為有關嗎？多年以來月經都是22至24天左右便來，經期5天，之後還有一兩天滲血絲。朋友說這不太正常，是嗎？近日看過中醫婦科調理，醫師說是生殖器內部有炎症，開了中藥消炎，需要去看西醫嗎？

Joanne

A：一般而言，性愛是不會導致隨後的經痛問題的。在月經前發生性行為，甚至可以有助紓緩經痛，這是因為做愛會促使女性體內釋出賀爾蒙紓緩經痛的張力。除非於性行為當中伴侶表現粗暴或置進異物，令子宮頸受傷，才有機會於來經時引發痛楚，這屬於較特殊的情況，且會在性交時使女性感覺疼痛不適。

把經痛歸咎於性愛，容易使女忽略其他導致經痛的原因。可嘗試較全面地審視個人的性健康，找出經痛源頭。月經周期短促，只有廿來天，扣除來經數天，餘下不足廿天是「方便的日子」，誠然這是患上婦科疾病的徵狀反映，其中可以包括中醫所診斷的炎症問題。

婦科臨床常見的內生殖器疾病，以慢性盆腔炎、子宮內膜異位症、子宮腫瘤等最為普遍，它們均可導致月經頻密及經期疼痛等病徵。女性若果誤以為那只是月經期間子宮抽搐引起的原發性經痛，則容易忽略潛在隱疾。女性千萬不要以為經痛問題忍一忍就過去了，愛惜身體，你應向西醫婦科求診，進行超聲波及相關檢查，中西醫雙線診療並無衝突。婦女疾病牽涉到長遠的性健康和生育能力，以慢性盆腔炎為例，它會使盆腔長期充血，導致月經來潮時經量過多或月經過頻，重症者多有白帶增多、經痛、月經淋漓不盡、下腹隱隱作痛等癥狀，盆腔中瘀血阻塞亦會導致輸卵管黏連阻塞而導致不孕。女性一旦遇到持續經痛難忍的問題，不能掉以輕心。性交和經痛不太相關，建議你盡快求診找出病灶。

李偉儀