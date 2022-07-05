Edan天生忌水挑戰做飛魚　Stanley激減6磅變鋼條

男團MIRROR成員Edan、Stanley和Alton，與魏浚笙（Jeffrey)、袁澧林和ANSONBEAN 等，今日（5日）出席ViuTV新劇《I SWIM》記者會，Edan稱難得MIRROR 3位成員合拍，感覺好玩，Alton就笑言雖然是游水戲，但動作甚多，似足武打片一樣。Edan稱現實中他與Stanley游水最渣，自認驚水，去深水處會驚及怕在水中睜大眼，但劇中卻要演水性最叻，笑言這才是大挑戰。Stanley直言覺得游水不應人類去做：「我哋又唔係魚！」

提到《大叔的愛》收視理想，他對今次《I SWIM》則沒有收視壓力，但相信會有驚喜，直覺好睇。Stanley稱為此劇減了3KG，而Alton則剛好相反，不想自己看來太弱，拍劇期間會食朱古力補充體力，自爆在最凍一日下水，第一個Take出盡全力，之後面青險暈。

提到他的粉絲組成的歌迷會近日內訌，他說：「件事解決咗，我之前講過會處理，但因為工作太忙，交畀佢哋自己去處理，不過佢哋好乖，始終唔同粉絲有唔同諗法和意見，最緊要一條心。」

在劇中飾演一對的魏浚笙（Jeffrey）和袁澧林，首次擔正做男一的Jeffrey表示感恩，與Edan再合作，更見默契，及擦出化學作用，笑言：「感情濃厚咗兼昇華。」他稱為此劇操練得好辛苦，每朝06拍到夜晚，第朝再又操肌，雖然辛苦但好開心。兩人雖然是一對，但只限拖手仔，沒有親蜜場口，他說：「我哋關係好清澀。」

袁澧林就擔心被鬧：「佢哋係男神級，有大量粉絲，不過同佢哋合作覺得好幸運。」劇中她只穿一件頭泳裝落水，自嘲身材不顯著，但如劇情需要，也不介意着比堅尼。

另外早前因是密切接觸者自行隔離多天的Jeffrey，自爆在隔離期間確診染疫，透露由上月28日確診，至本月4號完成隔離，剛好趕及出席今日的記招，他說：「大家都要身體健康，飲多啲水和食維他命，（有冇後遺症？）依家做運動氣喘，健身負重弱咗。」