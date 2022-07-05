自我挑戰！妮妲莉寶文為演「女雷神」操肌：被要求愈大隻愈好

漫威（Marvel）超級英雄大片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）將於明日香港等地搶先上映，而女主角41歲奧斯卡金像影后娜妲莉寶文（Natalie Portman）將於新一集中搖身一變成為「女雷神」！

她日前接受訪問時表示：「拍《黑天鵝》（Black Swan）時，我被要求身形愈瘦小愈好，在這部片，我則被要求愈大隻愈好，那是一個驚人的挑戰，對於身為女人的心理狀態也是。」據知她自從2020年秋天即電影開拍前與健身教練合作，花了10個月時間操肌，其中以肩膀和手臂部分為主要目標！她說：「觀眾會有這樣的反應並覺得我變大隻，你會意識到：『這一定很有別以往，以這樣的身形穿梭在這個世界。』」

此外，她還透露除了增肌肉之外，還要為影片「增高」！片中「女雷神」看起來要有6呎高（約1米82），劇組必須發揮創意將身高5呎3吋（約1米60）的她「增高」，她解釋「增高」技巧：「我們會先排練走位，他們看到路線後，會搭起大約1呎（約30cm）高的梯級，我就走在上面。」