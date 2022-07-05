勇擒三隻手　罰夠先准走

做人要行得正企得正，千祈唔好做三隻手犯下盜竊罪行！日本AV界就有「萬引系列」，意思即係指偷竊，當中嘅男女主角因為偷嘢畀人捉到正，繼而被店內職員行私刑「體罰」，用身體嚟滿足佢哋嘅慾望。

榨乾賊人

喺片廠癡女Heavan出品嘅《癡女Gal店員消磨時間到早上為顧客中出服務》中，AIKA同今井夏帆呢兩個涉谷妹一齊喺便利店工作，由於佢哋返夜班客人唔多，所以成日都覺得無所事事好苦悶，為咗尋找刺激同樂趣，佢哋經常向單身男客人出手挑逗，勾引對方喺店內嚟番場肉搏戰！至於見到偷竊嘅男賊人，兩女更加對佢哋毫不留情，一於捉入職員休息室嚟個3P激戰，強迫對方付出晒所有精力滿足佢哋嘅慾望，先有機會逃出生天！

獻身保飯碗

由Aqua Mole推出嘅《萬引主婦》入面，小梅惠奈嘅老公係公務員，而老公為咗保住份工，要老婆惠奈遵守好多規矩，搞到阿妹幾乎壓力爆煲，亦因為咁，佢以減壓為由而膽粗粗去偷嘢！之不過上得山多終遇虎，佢喺一次行動中被雜貨店老闆當場捉住，為咗唔好影響老公，惠奈向老闆百般哀求，而老闆見阿妹又索又好波便生起色心，先伸出祿山之爪，再喺店內嘅休息室同惠奈激戰起嚟！一次之後店長仲未夠喉，第二日又再叫惠奈上門，更預備一大堆情趣玩具招呼阿妹，搞到奈妹驚呼狂叫、高潮迭起！

甘願受罰

Moodyz推出嘅《喉奧奴隸制服美少女》，講述前乃菜菜準備升讀大學，之不過表面上品學兼優嘅佢，卻有一個不良習慣，就係鍾意偷嘢！點知呢件事被一班壞男人知道咗，佢哋仲以此為由要脅菜菜獻身，菜妹擔心偷竊之事被揭發後影響前途，便惟有任人魚肉！不過呢班壞男人對菜菜毫無憐憫之心，經常要阿妹玩深喉，相當重口𠰌，但係為咗前途，菜菜幾難忍都要接受！

簡評

善有善報，惡有惡報，做壞事點都要承擔後果，而今日為大家介紹嘅」萬引系列」，就以誇張又離譜嘅手法為大家展現出後果，不過大家都係當戲咁睇，千祈唔會有樣學樣啦！當中本仙最鍾意AIKA同今井夏帆主演嘅《癡女Gal店員消磨時間到早上為顧客中出服務》，原因係兩位女優好身材又夠放蕩，強迫男客人就範嘅時候，手法夠強悍同瘋狂，床技亦相當高超，加上佢哋捕捉到男賊人時，表現得更加囂張，而且動作毫不留情，將癡女本色完全發揮。