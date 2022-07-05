劉若寶拍戲向謝霆鋒學嘢：就算辛苦都要捱過埋個鏡頭先！

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星III》為人認識，及後參與「冤枉新秀訓練營」得到冠軍的新人劉若寶（Polly），日前發布作品《攝︱導︱行》第7集影片《雙生兒•雙新兒》，片中她以多個造型現身，展現出極高的可塑性。

攝影師透過動物、教堂彩繪玻璃、鮮花等象徵澎湃情感的影像，投射出Polly人物特質，營造出女性的千姿百態，性感透視裙、莊嚴披肩頭紗、英姿颯颯的爽朗造型、吃波板糖的女孩及紙醉金迷的二十年代打扮等。眾多造型中，Polly直言最喜歡白色吊帶裙一款：「我最鍾意係有個好粗嘅Choker包住條頸嗰個造型。其實我自己比較少呢啲性感少少嘅Image，吊帶衫、吊帶裙我係極少着。今次拍攝嗰條係紗裙，有少少透、少少神秘又有少少性感嘅感覺，所以呢套衫對於我嚟講係一個挑戰，自己亦都好鍾意。出到嚟嘅效果好靚。」

除了造型拍攝，她亦剛剛拍完電影《海關戰線》及《不日成婚2》，當中《海》一片更與眾多影帝影后等大前輩合作，她表示首次見到一眾大前輩時好緊張：「我同張學友、吳鎮宇比較少同場，對得最多嘅係謝霆鋒師兄。」她謂現場所見大師兄霆鋒極專業：「有一個鏡頭係佢坐咗喺架車度要做一個幾快嘅動作，同埋都幾危險，佢係做得好流暢，雖然當中見到有少少嘢整傷咗佢，但佢繼續拍，呢啲就係我哋作為後輩要學嘅嘢，就算辛苦，都要忍住捱過埋個鏡頭先。」

除了霆鋒，米雪亦對她十分照顧，她說：「好似我哋要拍一場飛車戲，米雪會教我要用身體去表達，一齊向同一個方向郁，好細心。我覺得佢係一個好提攜後輩嘅人，可能佢知我拍戲經驗比較少，佢會分享好多拍攝嘅經驗畀我知，例如點就機位、燈光，喺佢身上學到好多。」