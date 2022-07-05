金秀晶　韓國養眼巨峰

金秀晶擁有激凸上圍，被稱為韓國網紅界中嘅著名巨峰之一。（互聯網）

韓國女星有幾索，相信唔少人都知道，只係如果問到韓國網紅可以有幾索嘅話，呢位超人氣網紅嘅名字大家一定要識，佢就係今日同大家見面嘅金秀晶。

模特兒出身

咁講並唔係誇張，因為佢嘅身材真係好誇張，尤其係嗰對激凸嘅車頭燈，被稱為韓國網紅界中嘅著名巨峰之一。喺韓國首爾出生嘅佢，初出道時係一位模特兒，憑住迷人嘅樣貌及出眾嘅身材，喺模特兒界薄有名氣，不過佢坦言由於當時仍未立志喺模特兒界發展，故此佢仍然尋找合適嘅朝九晚五工作。

一直以嚟對健身及營養飲食有興趣嘅佢，後來經朋友介紹下從事市場策劃嘅工作，亦因此認識唔少網紅。經過深入了解後，加上佢有模特兒演出經驗，令佢對網紅工作漸漸產生興趣，結果喺2020年開始喺社交平台上開設帳號，主要分享健美心得。話明係健美主題，擁有迷人身段嘅佢，梗係自己做生招牌啦，卻估唔到以密實健身Look登場，竟然成為網絡熱話！

營造逼爆效果

原因好簡單，當時身穿緊身運動服嘅佢，令魔鬼級身材展露無遺，一對巨乳勁吸睛，渾圓又結實嘅美股加埋一雙美腿，真係睇到男士心郁郁，令佢嘅人氣直線飆升，喺短短時間就已經成功吸納超過32萬粉絲，呢啲咪就係金秀晶嘅魔力囉！

之後佢愈嚟愈解放，從包到密實嘅貼身運動服，到加細碼T恤及運動內衣示人，火辣度超高。如果問點解要揀加細碼衫嘅話，只能慨嘆你真係太純情喇，因為只有加細碼衫，着喺激凸上圍嘅金秀晶身上，至能營造出逼爆衫嘅效果！雖然唔少男士嘅焦點落喺佢嘅身材及美貌上，但係大家唔好忽略金秀晶其實唔單止係健身迷，佢更係有專業資格嘅普拉提教練，呢個身份正好說明，點解佢嘅身材會咁Fit啦！

Profile

出生地：韓國

身高：168cm

三圍：34E-23-35

作為專業嘅普拉提教練，網紅金秀晶唔單止識得利用天賦本錢，喺社交網派發福利相展現火辣身材，仲以自己做生招牌，推廣普拉提運動及為健身中心做代言。此外，作為韓國索女嘅佢，當然亦唔少得為化妝品賣廣告，計落佢嘅吸金力真係幾勁喎！