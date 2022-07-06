【是日通勝】

農曆六月初八

壬寅年 丙午月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：拆卸、掃舍、祈福

忌：安床、訂盟、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、28、34、37

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運一般，謹記福禍相倚，黑曜石有助招財。

金牛座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

雙子座：今天要好好控制脾氣，心地善良可帶旺人緣。

巨蟹座：長時間玩手機將損害視力，要好好保持雙眼。

獅子座：幸運指數排第一，財運極好，生活無憂無慮。

處女座：謹言慎行可避免得罪人，任性會拖累事業運。

天秤座：事業陷入低潮，小心說話，談公事容易撞板。

天蠍座：銀包有意外進帳，但切忌貪心，要見好就收。

人馬座：愛神眷顧，單身者多曝光，易吸引異性注意。

山羊座：運勢不過不失，下身穿紫色褲，可增強魅力。

水瓶座：事業運向好，但不要對收入增長抱太大期望。

雙魚座：面對逆境要保持淡定，抱怨是解決不了問題。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 易惹事

鼠：運氣好得令人羨慕，有問題要趁機解決。

牛：生活稱心，工作得心應手，易取得佳績。

虎：是日沖煞，容易得罪人，切勿多管閒事。

兔：工作上有超水平發揮，面對競爭不會怕。

龍：頭腦冷靜，面對棘手事情也能處之泰然。

蛇：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

馬：事業順利，宜再接再厲，成功指日可待。

羊：精神緊張，趁中午小休，才可重拾狀態。

猴：心情愉快，平易近人，拓展人脈冇難度。

雞：桃花旺，單身者有望遇上生命中的真愛。

狗：創意十足，有利事業，沒有問題難倒你。

豬：有小人來犯，謀事多波折，易陷入困境。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門與室內布局

較早前跟大家分享過大門對外的風水問題，這次就來談談大門內在風水於對應室內布局時，應注意的地方。

大門對廚房：如果一推開大門便正對着廚房門，除了不利財運，也容易影響健康運。最好當然是改動廚房門，如間隔不易改動，可在大門一帶擺放屏風、地櫃或大葉植物稍為阻隔。如果住所採用開放式廚房設計，可運用捲簾把爐灶稍為遮擋，避免入屋便看到爐灶。

大門對廁所：有認為大門對廁會造成「破財屋」，如開門對廁但沒有看到坐廁或洗手盆，便無大礙。不過，若大門對着廁所裏的洗手盆或坐廁，容易有財來財去的情況，甚至影響健康運。如有上述情況，謹記把廁所門長期關上，亦可在廁外或旁邊擺放植物，減少氣流衝擊。

大門對睡房：大門正對睡房門，並直沖睡床，這樣有機會衝擊房間主人的財運及事業運，連帶影響精神。解決方法是長期將睡房門關上，又或將睡房門改為沒有門框的暗門，以化解煞氣。

大門對大窗：大門如正對落地窗，氣流不僅難以保存，居住者也容易受來回的氣流衝擊。要解決這問題，可在窗前放置家具或屏風，而拉上窗簾也可以稍作化解。