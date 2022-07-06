范冰冰帶新歡見家長　細佬丞丞冇偈傾

內地女星范冰冰被爆有位中佬新歡後，日前做運動時「肚凸凸」飄孕味，近日又帶男友現身家庭聚會，不過「準舅仔」范丞丞表現冷漠，似乎未能接受未來姐夫傳曾離婚兼有一子。

年屆40歲的內地女星范冰冰，上月驚爆與傳有軍人背景、現職金融公司副總裁的郭岩峰熱戀後，一度在社交網發表「靠自己」論，令Fans擔心她遇情騙！但其實2人情比金堅，冰冰早前做運動時驚見肚仔脹卜卜，日前又有人目擊她帶同媽咪及弟弟范丞丞到酒店跟男友聚會。

當日一身便裝的冰冰，一行3人駕車到公園附近停車場，落車後從車尾箱取出多個特產及服裝購物袋，再由丞丞做苦力，讓身後的家姐及66歲范媽兩手揈揈，輕鬆直達酒店2樓VIP房。以為只是普通家庭飯局，原來冰冰男友郭岩峰早已在包房內開定茶恭候，似乎又是家長見面會。

范媽四萬咁口

約晚上8時半，一行4人步出餐廳門口等車，見范媽對準女婿相當滿意，全程面帶笑容，有傾有講，反觀丞丞與他保持一段距離，亦未見交談，似乎郭岩峰尚未過「準舅仔」一關。之後丞丞與范媽登上黑色房車離開，留空間給冰冰與男友過二人世界。

新戀情曝光後，有Fans祝福冰冰，亦有人投反對票，主要是嫌郭岩峰長相平庸，顏值與冰冰舊愛李晨冇得比，更爆跟冰冰同齡的郭岩峰有過一段婚姻，並育有一子，若2人結婚，冰冰便是繼章子怡後另一國際影后級後母。另外，有Fans發現冰冰開直播時，右手無名指戴上鑽戒，惹來秘婚揣測。