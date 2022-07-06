方紹聰聽到壯陽好興奮　王虹茵：有得搞喇！

無綫J2台一口氣推出15個全新節目，逢星期一晚上9時30分播出的《呢鋪開乜︰開火》，就由張寶兒、王虹茵、施焯日、林沚羿（Venus）及「星級邪惡大廚」楊尚友（Christian）擔任主持，本住「卡路唔理」宗旨，為大家推介邪惡美食；而方紹聰（奶仔）就會主持逢周一、二晚上10時30分播出的《貧窮限制想像》，帶大家見識、體驗最奢華生活。

由奶仔主持的《貧窮限制想像》，亦找來王虹茵做嘉賓。二人到一工廠大廈「品香」，在場的Kit Sir為他們介紹不同種類的香，包括沉香、檀香、龍涎香及麝香，他更指中醫角度沉香不只可用來聞，還可以入藥治病，不單可以治氣喘同心口痛外，更有壯陽效果。一聽到「壯陽」二人都表現興奮，王虹茵細細聲同奶仔說︰「你尋晚同我講嘅問題有得搞喇。」笑爆現場。

前晚（4日）播映的《開火》一集主題為「辣到飛天」，繼上兩集炮製出「極惡芝士脆邊大阪燒」及「巨型爆汁雙層芝士PIZZA批」後，Christian再獻新猷，炮製出巨型的「邪惡水煮肉眼」，更動用了1kg爆多肥膏的巨型肉眼，期間他倒了整支油落煲浸熟肉眼，隔住個Mon都感受到卡路里爆錶，王虹茵見狀大嗌：「好邪惡呀！」不過製成品「邪惡水煮肉眼」其實油而不膩，大家食到唔停口，張寶兒更大讚：「好有嗰種麻香，啲肉好嫩易入口！」為配合「辣到飛天」主題，眾人還挑戰了辣到爆的韓式炒年糕、冬蔭功湯及大辣墨丸魚腐米線，原來張寶兒、王虹茵及Venus都是「辣妹」，反而施焯日食要狂灌牛奶解辣，認真水皮。