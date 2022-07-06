東方日報C1：港姐日本外景拍攝告吹！林鈺洧邢慧敏靠「高」招凸圍

20位候選港姐昨日正式曝光，佳麗質素不俗，更有多達8位擁有碩士或以上學歷。兩大熱門邢慧敏與林鈺洧憑「高人一等」艷壓群芳，台型十足。面試時憑「爆炸頭」出位的徐麟，入圍後即被大會「拆招牌」拉直頭髮。而大會昨日宣布原本計劃到日本拍攝外景，但因疫情下存在太多未知因素而取消。

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日在尖沙咀一間酒店首度正式會晤傳媒及抽號碼牌，經過3輪面試篩選及大會「改頭換面」，整體質素不俗，今年的佳麗更普遍擁有高學歷，多達8位佳麗擁有碩士或以上學歷，徐麟更是博士生。不過，佳麗學歷高年齡亦高，4位「高齡」佳麗成功在27歲趕上「尾班車」。

適逢港姐50周年，比賽將於9月4日上演準決賽，「金禧港姐」則會於9月25日在紅館進行的決賽誕生。大會隆重其事，本來積極籌備到日本拍攝外景，但因疫情持續，昨日宣布外景拍攝告吹。港姐統籌經理何小慧指曾聯絡日本領事館與旅行團，但外景拍攝實在存在太多未知因素，故決定取消，現在會留港以類似Staycation形式進行，細節將再公布。

佳麗昨日以Catwalk出場及作自我介紹，兩位熱門佳麗連詩雅師妹邢慧敏與林俊賢女兒林鈺洧曾任職模特兒，加上身高，出場台型十足。邢慧敏對比賽有信心，但認識佳麗後發現不少佳麗學歷很高，直言有不少勁敵，覺得梁超怡相當靚女，睇好對方有獎，個人優勢則是身高1米75及曾任模特兒，上台有自信。

佳麗中最高的林鈺洧身高1米76，62公斤體重也是最「重量級」，她指參賽後已經減了4公斤，目標再多減4公斤，會繼續Keep Fit。問到爸爸林俊賢是否已知道她入圍？她說：「佢有睇直播應該知，之前唔想佢擔心，佢喺內地做緊嘢， 唔想令佢有其他壓力。」林鈺洧曾改名林卓錡，選美則用身份證上的名字。

「爆炸頭」徐麟「拆彈」

此外，「北方佳麗」包括「爆炸頭」徐麟、王子蝶、陳銘鳳與張可欣，她們自我介紹時見真章， 廣東話認真「普通」。面試時因為「爆炸頭」髮型突出而引起外間關注的徐麟入圍後即被大會「拆彈」，頭髮拉直，增添女人味。講到標誌性髮型最終被「變髮」會否不快？ 她說：「唔會，自己好鍾意新嘗試、新挑戰，呢個髮型亦都好啱我。」佳麗中擁最高學歷的她坦言覺得會是優勢，但要加把勁學習廣東話，由安徽來港讀書兩年的她稱因一直講英文，到近3個月選美才學習廣東話。而山東姑娘張可欣以廣東話介紹自己顯得吃力，受訪時更以普通話對答，她指會努力學廣東話，並不覺得是難題。

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