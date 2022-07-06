後浪推前浪　張敬軒即場除名錶贈馮允謙：人生最貴

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）今年迎接出道10周年，在九展舉行一連四場的《Have a JAY Time 2022 演唱會》，昨晚（5日）尾場除了父母繼續捧場外，還有MIRROR的Jer、JW（王灝兒）、許廷鏗、組合C AllStar的釗峰和On仔等前來捧場。現場他落力唱跳，講笑要做「跳唱歌手」，不過中途發生小插曲，咪突然失靈中途要換，他笑說：「發生Produciton問題，你哋知我唔會咪嘴㗎啦！」

尾場是重磅嘉賓張敬軒（軒仔），2人合唱一曲《愛斯基摩人之吻》，早前Jay Fung在軒仔紅館騷上畫了一張門票，邀請他出席自己九展騷，軒仔笑言帶了該門票但不得其門而入。今次軒仔擔任嘉賓，竟給Jay Fung送上大禮，他即場除下手上的名錶並送上，全場大吃一驚，Jay Fung也忍不住大叫OMG，軒仔說：「作為長輩，原本想送花膠、海蔘和鮑魚，但見你媽咪有煮畀你食，上周諗到我收咗喺夾萬裏面，呢隻係我2008年第一次開紅館騷後，我用歌酬買咗呢隻人生最貴嘅錶，依家送畀你。」軒仔並祝Jay Fung更上一層樓：「長江後浪推前浪，紅館見。」

Jay Fung亦準備了一個巨型「啷啷」作回禮，軒仔卻講笑：「封老毛畀我就得，我冇啷啷咩？」外國長大的Jay Fung一頭霧水，不明所意，被軒仔笑稱為「廣東話黑洞」，全場爆笑。Jay Fung交個台給軒仔，軒仔對他有讚無彈，無負面情緒亦從不講是非，是一個充滿正能量的人，即使蝕底也會找藉口原諒人，軒仔就搞笑地改歌名激Jay Fung，將自己首《追風箏的孩子》玩食字改為《Jay Fung真的孩子》贈對方，之後軒仔落台坐在觀眾席，同觀眾一齊睇騷及玩自拍，心情high爆！Jay Fung獻唱送給天上嫲嫲的《給缺席的人唱首歌》時，流下感動淚水。原本encore了3次後，場館亮了燈，觀眾依然不肯離開，最後Jay Fung 5度encore演唱會終完滿結束。

騷後他戴着張敬軒（軒仔）送贈的名錶受訪，依然不敢相信收到如此大禮，打算收入保險箱內珍藏，不捨得戴。他感謝軒仔在前公司時，一直好像哥哥般照顧和鼓勵他：「收過佢畀我短訊，話係我粉絲，真係好sweet。今次公司邀請佢，估不到佢會答應做嘉賓。」至於他回禮的「啷啷」，原意是覺得得意及知道軒仔鍾意擺設。問到他將會戴着軒仔的名錶踏上紅館開騷？他說：「一定戴，希望會入紙啦！（粉絲舉應援話下次紅館見？）只想帶歡樂畀大家，佢哋開心我就開心，珍惜呢個moment。」又指覺得今次九展四面台是好好經驗，發覺自己愈唱愈輕鬆，連唱28首歌也應付到，自覺好Strong，他稱當刻發現咪無聲時，仍繼續唱，並自爆前一晚耳機都出現過問題，全靠識執生。

提到尾場終失守流下男兒淚，他稱十年前來港追夢，跟住在加拿大的嫲嫲距離愈拉愈遠，近年嫲嫲離逝，他說：「我覺得自己冇用，成績唔好，好內疚，咁多年忽略咗嫲嫲。」至於女友未能來港撐場，他不敢遷怒於女友，但就嬲了掛住去旅行的孖生細佬：「佢一場都睇唔到，好嬲，仲傳啲旅行相我睇，我唔啋佢。」