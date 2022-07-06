鞏姿希自爆讀書時被欺凌　因生得高大老師唔肯信

娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystl）一年後再客串拍處境劇《愛．回家之開心速遞》，與葉蒨文大鬥法：「今次我畀葉蒨文蝦，帶出欺凌問題，之前同佢拍過一次，係我蝦佢，今次輪到佢蝦番我，幾得意！我本身同佢都好朋友，拍過程嘻嘻哈哈，好開心！」不過拍完就令她勾番起自己小學時期被欺凌的不愉快往事。她在社交網寫下被欺凌的感受，她說：「Bullying is never ok，唔好以為小朋友被欺凌大個就會無事，今集就正正可以show到童年被欺負過的小朋友，長大後都依然可以有創傷。大家多一點愛心善良一點，已經會有好大改變。」

有1米76身高的Krystl，小學時已高人一等，她說被欺凌跟身高和樣貌無關，而正正因為自己生得高大，沒有老師相信她被同學欺凌，令她求助無門，她說：「嗰時好唔開心，同老師講，到好後期終於有一個老師幫我，全校9成老師都話係我錯，要我諗吓點解啲人唔鍾意我，我諗老師無諗過欺凌問題，嗰時真係無人信我。」最深刻一次是有個女同學坐她隔離，將擦膠放入Krystl筆袋後，然後舉手向老師告發她偷擦膠。她說：「細個自己唔識諗，覺得佢哋蝦我因為我做錯事，所以要返去討好人，先至有人同我傾偈和同我玩，呢啲小學時創傷，花咗好多年才好番。」