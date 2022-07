重塑經典鞋款　穿出夏日休閒風

生活中慢步,有時只需要一款外形簡約中帶有設計特色、能夠穿得舒適的鞋款。而且現在正值炎熱季節,平時不習慣穿涼鞋的人,一對質感柔軟輕薄的懶人鞋款絕對是夏日必備。Loro Piana的熱門鞋款之一就是帆船休閒鞋,不用綁鞋帶方便穿脫且百搭。品牌近日在港開設「The Iconic White Sole期間限定店」,軒公(張敬軒)、人氣女團Collar成員Marf Yau及Ivy So等均率先穿上品牌經典的White Sole鞋款,盡顯優雅休閒風格!

柔軟休閒帆船鞋

品牌今次推出的經典White Sole鞋款,能輕鬆搭配多款紳士名媛風格夏日造型,包括Open Walk踝靴、Summer Walk莫卡辛鞋,以及Summer On The Go膠囊系列的新款Summer Charms Walk鞋款及拖鞋。系列最經典的設計莫過於使用頂級耐磨天然橡膠,配合品牌獨有的技術,製作出富有彈性又防滑的鞋底,不會在船上的木頭甲板留下任何痕迹。

Summer On The Go 鞋款均由意大利生產,用防水抗污處理的高級無襯裡麖皮,以及優質的翻面全粒面皮革打造而成,因此觸感柔軟順滑。鞋面設計加上以珐琅工藝製成的熱氣球、手提箱、飛機、明信片等吊飾,將旅行感覺穿上腳。另外根據航行的傳統,水手們在啟航前會將自己的鞋放入籃子中,藉此辨認自己的鞋履,而品牌就以此傳統推出在鞋底刻上個人名字的服務。

重塑經典運動鞋

今季米蘭時裝周上出現的ZEGNA標誌性Triple Stitch™運動鞋,經過品牌藝術總監Alessandro Sartori,與倫敦鞋履創意設計師兼Conceptkicks平台創始人Mr. Bailey重新設計後驚喜亮相。時裝騷上Model穿着的運動鞋款有灰、啡和白3色,以經典的Triple Stitch™鞋型,配合凹凸不平的皮質紋理鞋面。彈力鞋帶設計搭配品牌設計獨特的標誌性「XXX」鞋帶,貫徹品牌鞋款易於穿脫的特點。聯合設計的鞋款即將公開發售,感興趣的可以留意官網。