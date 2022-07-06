重塑經典鞋款　穿出夏日休閒風

不想綁帶又不想穿露趾涼鞋，一對質感柔軟輕薄又方便穿脫的懶人鞋款絕對是炎夏必備。（互聯網）

生活中慢步，有時只需要一款外形簡約中帶有設計特色、能夠穿得舒適的鞋款。而且現在正值炎熱季節，平時不習慣穿涼鞋的人，一對質感柔軟輕薄的懶人鞋款絕對是夏日必備。Loro Piana的熱門鞋款之一就是帆船休閒鞋，不用綁鞋帶方便穿脫且百搭。品牌近日在港開設「The Iconic White Sole期間限定店」，軒公（張敬軒）、人氣女團Collar成員Marf Yau及Ivy So等均率先穿上品牌經典的White Sole鞋款，盡顯優雅休閒風格！

柔軟休閒帆船鞋

品牌今次推出的經典White Sole鞋款，能輕鬆搭配多款紳士名媛風格夏日造型，包括Open Walk踝靴、Summer Walk莫卡辛鞋，以及Summer On The Go膠囊系列的新款Summer Charms Walk鞋款及拖鞋。系列最經典的設計莫過於使用頂級耐磨天然橡膠，配合品牌獨有的技術，製作出富有彈性又防滑的鞋底，不會在船上的木頭甲板留下任何痕迹。

Summer On The Go 鞋款均由意大利生產，用防水抗污處理的高級無襯裡麖皮，以及優質的翻面全粒面皮革打造而成，因此觸感柔軟順滑。鞋面設計加上以珐琅工藝製成的熱氣球、手提箱、飛機、明信片等吊飾，將旅行感覺穿上腳。另外根據航行的傳統，水手們在啟航前會將自己的鞋放入籃子中，藉此辨認自己的鞋履，而品牌就以此傳統推出在鞋底刻上個人名字的服務。

重塑經典運動鞋

今季米蘭時裝周上出現的ZEGNA標誌性Triple Stitch™運動鞋，經過品牌藝術總監Alessandro Sartori，與倫敦鞋履創意設計師兼Conceptkicks平台創始人Mr. Bailey重新設計後驚喜亮相。時裝騷上Model穿着的運動鞋款有灰、啡和白3色，以經典的Triple Stitch™鞋型，配合凹凸不平的皮質紋理鞋面。彈力鞋帶設計搭配品牌設計獨特的標誌性「XXX」鞋帶，貫徹品牌鞋款易於穿脫的特點。聯合設計的鞋款即將公開發售，感興趣的可以留意官網。