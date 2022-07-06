【簡潔生活學】令人敬佩的遺物整理師

早陣子幫客戶整理家居，在休息閒聊時，他說我們的工作都是「辛苦錢」，付出不少體力也要忍耐雜亂的環境，對於這番話，自問能夠協助他人，尤其是長期病患者、獨居老人等改善生活環境，內心是滿足的。若說到辛苦，「遺物整理師」應該更甚，因此令我十分敬佩和尊重。

打風日在家重溫某個電視節目，其中一集是訪問一位年輕的「遺物整理師」，工作顧名思義，就是幫死者清理遺物，跟我們的工作性質很類似，之前也要到現場勘察，之後他們要負責清潔、清拆、掉垃圾，搵遺物及交還予家人等等，但難度卻大很多，因為除了需要勇氣和愛心，亦要接受厭惡性的環境，例如：人過世遺下的難聞氣味和腐化的液體，甚至部分凶案要清理大量血跡等，相對我們面對蛇蟲鼠蟻，真是小兒科。

裝備方面，我們也比較簡單：主要是手套及垃圾袋。他們卻要穿上水靴和眼罩保護自己，也要準備重型鉸剪、刮刀等，因為清理現場「非一般」簡單。

在意義上，遺物整理師比我們的層次更高，因為透過整理遺物，可以完成過世或在生者的心願，也能夠讓家人得到安慰和釋懷。其中令我很深刻是提到一位已過世的媽媽遺下一部手推車，雖然已經很殘舊骯髒，但女兒希望取回，因為能夠想起以往一起的日子，感覺媽媽依然陪伴着她。這些物品在別人看來毫無價值，但對當事人來說是無價和珍貴的。

最後被訪者被問到，若死後有甚麼想留下給家人，他說，人生再世最值得留下的，是人與人之間的經歷與回憶。

的確，在疫情與社會變化下，更要珍惜身邊的一切人和物，因為下一秒可能已不存在了。

Profile：Kitty Wong

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