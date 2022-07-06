周杰倫新歌出爐！致敬經典兼有神秘嘉賓大放彩蛋

台灣天王周杰倫將於15日推出新碟，今日（6日）就率先公開新歌《最偉大的作品》MV，當中超豪華嘅製作加上彩蛋不斷，令一眾樂迷喜出望外！整個MV去到巴黎取景，每個場景都勁唯美，一開始周杰倫扮成保安潛入劇院，然後一彈鋼琴，就時光倒流返回1920年嘅巴黎，向其經典電影《不能說的秘密》嘅橋段致敬，之後周杰倫再化身魔術師，穿梳巴黎各個角落，尋找瑪格麗特、莫奈、徐志摩等著名文學家及藝術家等，途中更大玩魔術，最驚喜就係著名鋼琴家郎朗現身，2人大鬥琴技掀起高潮！MV不但將周董熱愛嘅藝術、鋼琴、魔術等元素結合，曲風亦巧合融合咗古典、嘻哈、饒舌同流行曲，重演經典嘅「周式曲風」，一班樂迷一致好評：「終於等到」、「是熟悉的口齒和旋律！」

至於有份演出嘅郎朗，今次係繼《夢想啟動》後再度參演周杰倫嘅MV，對此佢表示：「這支MV有特別好的創意！整體除了非常的流行，更是一個經典的作品，其實杰倫5年前就有這個主意了！他希望藝術能讓更多人喜歡，讓大家感覺到藝術是無處不在的！我很開心我的好兄弟杰倫邀請我參與MV，還有我多年的好友謝迪參與了詞的想法。這是一支里程碑式的MV作品，在很多方面上都是很有意義的！」