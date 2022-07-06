金秀賢冇份爭獎　李政宰金慧秀爭《青龍》視帝視后

韓國演藝界極具權威性的《青龍電影獎》早前宣布破天荒於7月19日開辦首屆《青龍電視劇大賞》，將頒發電視劇部門的最優秀作品獎、男女主角獎、男女配角獎及男女新人獎，以及綜藝部門的最佳作品獎、男女藝能人獎、男女藝能新人獎及人氣明星獎共12個獎項，除了人氣獎外，其他獎項均是通過業界人士、觀眾及記者投票選出。

最終候選名單今日（6日）曝光，去年紅爆全球的劇集《魷魚遊戲》將與《D.P：逃兵追緝令》、《讀取惡心的人們》、《柔美的細胞小將》及《既然這樣就去青瓦台》爭奪最佳作品獎，而《魷》的李政宰就與《D.P》的丁海寅、《讀》的金南佶、《Move to Heaven：我是遺物整理師》的李帝勳及《Tracer》的任時元角逐視帝，《柔》的金高恩、《既》的金成鈴、《少年法庭》的金慧秀、《不瘋不狂不愛你》的吳妍書及《Happiness》的韓孝珠就有份爭視后。

男配角方面，由最近人氣勁爆的孫錫久憑《D.P》，與《以吾之名》的安普賢、《某一天》的楊慶元、《魷》的朴海秀及《既》的李學周角逐，《少》的李姃垠、《五月的青春》的琴世祿、《魷》的金姝憐、《地獄》的金信祿及《Happiness》的裴海善則齊齊爭女配角獎。

至於今年在亞洲地區大受歡迎的BL劇《語意錯誤》亦有份爭獎，兩名男主角朴栖含與朴宰燦入圍男新人獎，《我們的新紮學堂》的姜丹尼爾、《D.P》的具教煥、《以》的張栗及《五月的青春》的李到晛亦有份爭男新人獎，《魷》的鄭浩妍則與《以》的韓韶禧、《殭屍校園》的朴持厚與趙怡賢及《少年非行》的元智安爭女新人獎。

而男星金秀賢與劉亞仁早前分別憑《某一天》及《地獄公使》入圍男主角獎，兩人均被睇好稱帝，但他們均無份角逐視帝，而第一輪有入圍的BLACK PINK成員Jisoo、鄭浩妍、韓韶禧與裴斗娜亦被飛出視后候選名單。