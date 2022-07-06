造價達40億港元　世上最寬超級遊艇Sovrano

要配得上「豪宅」二字，空間寬敞是最低限度的條件，同樣道理也適用於遊艇，船寬（Beam）愈大，愈有氣派，好像以設計貴價遊艇見稱的Lazzarini Design Studio，其最新面世的概念「Sovrano」，號稱是世上最寬的超級遊艇，難怪造價高達5億歐元（約40億港元）！

船寬最大

建造需時4年的「Sovrano」，其命名是基於它在體積上的統治權（Sovereignty），船長169米已夠誇張，其船寬也達到32米，可容納多達50位乘客和60名船員！據Lazzarini Design Studio稱，「Sovrano」是世界上最寬的超級遊艇，其最大的寬度來自主甲板兩側加設的平台，該空間可作為直升機停機坪，亦可轉換為游泳池或休憩區。另外，平台下方還有一個升降平台，可透過4個電動絞盤下降到水平線，作為用餐區或休閒區，讓乘客可跟海洋來個零距離接觸。

別有洞天

說到「Sovrano」的另一亮點，莫過於船中央較前位置的有蓋巨洞，當上層甲板打開，就會看到一個巨大的天井，把3個主要樓層連接起來，可謂別有洞天。底層的中庭是一個附設泳池的花園，周邊則為套房或健身房設施，而每層甲板均設有各式泳池。除了娛樂設施外，「Sovrano」備有大型車庫，可以存放兩輛小艇（Tenders）和6輛汽車，並設有起重機，方便小艇下水和車輛上落。

性能方面，以鋼材及輕質碳纖維複合材料建造的「Sovrano」，可以電動機或混合動力推進系統驅動，預計最高航速為18節或31節。