新款冰飲好消暑　姜B同粉絲勁舞好夠Fun

日日熱辣辣，落雨天都翳焗到大汗淋漓，這時又點少得消暑冰飲呢？最近不少品牌推出新冰飲之餘，有品牌仲來個大變身，轉新裝兼搵鏡仔加持，作為粉絲點都要應援撐喇！

姜B化身姜仔

可口可樂最近搞作多多，早前推出全新夏日限量版「和、在、玩」系列兼推出一連串活動，今次就請來人超人氣偶像姜濤一齊玩。姜B會化身Avatar「姜仔」，以跳舞短片示範限量系列包裝的無限創意，他會與朋友進入遊戲世界勁舞，而粉絲更有機會與「姜仔」線上跳舞，大家只需於即日至8月31日掃描限量版系列樽底或拉環上QR碼即有機會同「姜仔」線上熱舞架喇！留意每周挑戰，還有機會集齊姜濤「和、在、玩」貼圖，好似「有咩玩？」、「去邊玩？」、「姜仔」「約定你」等共12款。此外，每周挑戰「音樂派對」並於社交平台限時動態分享遊戲截圖，加上指定hashtag，就有機會獲得姜B獨家貼圖包及連鎖快餐店免費餐券添呢！

梅蜜+湯力+咖啡

喜歡飲咖啡的對星巴克絕不陌生，品牌最近推出#MyThirdPlace活動，讓啡迷享受專屬的咖啡品味體驗，率先請來歌手Jace Chan及奧運劍擊選手張小倫分享他們的專屬故事，Jace更分享品牌全新的「日本梅子蜜糖湯力冷萃咖啡」，這款創意手調飲品，酸中帶甜的梅子蜜糖醬注入到充滿氣泡感的湯力水和香滑的冷萃咖啡之中，帶來獨特酸甜果香。全新手調飲品還包括日本梅子蜜糖湯力烏龍茶、意式碎朱古力咖啡星冰樂和意式焦糖咖啡星冰樂。當中的日本梅子蜜糖湯力烏龍茶，用上酸甜的日本梅子配以品牌經典的禪雲烏龍茶，清甜開胃的梅子蜜糖醬平衡了帶甘澀味道的湯力水，並襯托出烏龍茶的馥郁清香，帶來酸甜滿溢的味覺體驗。

文青茶飲

總有一間茶飲店喺左近，而名字令人印象深刻的「不要對我尖叫‧日常茶間」最近就將分店開於將軍澳，一貫的文藝摩登裝潢配色彩繽紛特飲，為大家帶來小確幸。品牌貫徹每店都有自家限定飲品，新店也不例外，推出焦糖布丁為主題的法式焦糖布丁可可牛奶及法式焦糖布丁窩夫餅兩杯限定飲品，還用上來自台灣的愛文杧炮製出多款特色茶飲，好似愛文杧果青茶+晶球、愛文杧果椰果氣泡飲、愛文杧果冰沙厚奶蓋，以及法式焦糖布丁窩夫餅和愛文杧果甜厚奶蓋窩夫餅兩款特色餅食。必試新店限定的法式焦糖布丁奶茶烤奶蓋，用上澳洲鮮牛奶沖泡上等阿薩姆奶茶，富茶香之餘又有絲滑質感，而用焦糖燉蛋製成的奶蓋，交織出猶如法色甜品及台式奶茶的幸福感覺。為慶祝新店開業，由即日至8月7日期間，柯打店內飲品均直接升級至大杯。

杧果大埋頭

提起夏日水果，杧果絕對是首選，台灣人氣精緻甜品專賣店鮮芋仙今個夏日推出季節限定的「盛夏芒果系列」，包括2款清涼冰品及3款沁涼茶飲共5款新品，必試大埋頭的「超級芒果冰」，以入口即化的牛奶冰沙為底，配上綿密杧果醬及分量十足的新鮮杧果，每一口都是最香濃多汁的杧果滋味，加上經典美味的雪糕，香甜冰爽的味道令人回味無窮！飲料方面有杧果豆花椰奶西米飲、杧果椰奶西米仙草凍及杧果紫米椰奶西米露，堪稱飲得的甜品。