「長腿女神」施匡翹茹素8年因為一條片：聲嘶力竭咁喊！

歌手施匡翹（Zaina）最近在網上平台開設個人頻道，以素食者身分介紹不同特色的素食餐館，分享茹素8年來的變化、心得及遇到的問題。日前她到中式齋館拍攝，更走入廚房向大廚偷師學煮糖醋魚柳及麻婆豆腐兩款素菜，期間她遇上搞笑事，因廚房的鐵鑊實在太大、太重，為安全起身，本想親自下廚的她，最後只准站在大廚身旁「偷師」。

Zaina表示：「8年前，仍在讀中學，無意中睇到一條不同動物肉食製作過程的短片，好血腥及殘忍，完全被嚇親，睇到第2幕，已忍不住哭了出來，太殘忍啦，我愈哭愈厲害，控制不住，聲嘶力竭咁喊，嗰一刻開始，決定茹素。」

她第一時間告訴媽媽不想再吃肉，施媽媽以為她講笑：「我以前好鍾意食肉，一直以為食肉是好正常的事，覺得打邊爐冇牛肉，就不是打邊爐，但睇完短片嗰刻才知，原來我們所吃的小動物，背後係咁慘，食的時候好好味，原來佢哋同人一樣有情感，一樣會痛，即時好大決心，第2日開始食素，不想再食牠們。」

開始茹素時，Zaina遇到不少問題：「以前中學午餐，好鍾意食雞翼米線，但每次好想食時諗一諗條殘忍短片，就會即刻選擇吃豆卜、冬菇、金菇菜、蘿蔔、菜。茹素初期，臉上長出好多暗瘡粉刺，亦因為我喜歡游泳，曬得好黑，但食素一段日子後，皮膚變得白滑，更變了中性皮膚，臉上的油脂也減退。」又指曾擔任模特兒，為不想添人麻煩，會自備乾糧或在家吃飽才開工，但現流行素食，劇組會預備素餐飯盒，而市面亦多了推出素菜。

不過她提醒好多人誤會茹素可減肥，但其實茹素會吃多了米飯等碳水化合物，不但不能減肥反而會增磅，所以必須留意份量，並叮囑茹素者要注意補充蛋白質，多吃豆類、堅果、藜麥、西蘭花、蘆荀等植物蛋白質，又指前目前未能做到純素食者，希望循序漸進。