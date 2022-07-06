高海寧疑被手㬹撞咪咪　張振朗：完全冇Feel！

藝人高海寧（高Ling）與張振朗、楊卓娜、尹詩沛、葉蒨文等，今日（6日）在將軍澳電視城宣傳新劇《童時愛上你》。高Ling以綠色Tube Dress晒香肩示人，相當火辣，她與振朗手翹手玩遊戲，玩得好投入，振朗亦疑似不小心手㬹「頂撞」到高Ling的咪咪。兩人受訪時講到身體接觸顯得茫然，她說：「冇留意，我哋實在太單純。」身穿大褸的振朗亦表示「冇Feel」：「完全冇諗呢啲嘢。」

《童》首周收視錄14.5點，口碑不俗，高Ling指一向沒有留意收視，朋友、市民的回響覺得看劇集看得很輕鬆，更為她開拓小朋友市場。講到最近在社交網發布露背相，網民猜她有所暗示是否續約無綫，她說：「我冇咁深奧，嗰啲係《童》嘅劇本嚟，續約依家仲傾緊，公司畀咗啲Offer我，亦都有加人工。」

普通話有進步，

張振朗主演的劇集《靈戲逼人》拍檔龔嘉欣不幸確診，他說：「等佢休息吓，依家開工前每日都會做快速檢測。」講到無綫與內地紫荊文化加強合作，可希望更多內地工作，她說：「呢個好事嚟，會多咗合拍劇嘅機會。」張振朗隻指工作要待公司安排，笑言經早前到內地工作，普通話已經有所進步，表示有信心比起「廣普教父」黎諾懿好。