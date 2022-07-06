消暑食雪糕　新口味登場

夏天攞正牌食雪糕降溫，這個時候，必定很多新口味出場，雪糕的味道和用料愈來愈多樣化外，近年還有純素出品，素食者都有口福。

純素低卡

每次食雪糕，阿媽就會不停講食得多會肥又無益，所以最緊要識揀。Venchi於7月推出2款純素水果味雪葩，濃郁芳香的榴槤雪葩，無添加、不含麩質。另一款綜合莓果雪葩，以紅莓、藍莓和紅加侖子製作，無添加糖和不含麩質，酸甜有致，食完都不會覺過甜。

香甜呂宋杧

夏日的杧果正值當造，麥當勞近日以迷你兵團作主題，推出多款經典的蝦煲和全新Shake Shake薯條粟米湯味調味粉。甜品站則以呂宋杧做主角，推出呂宋杧果新地、新地筒、雙重杧果新地及杧果麥旋風。當中雙重杧果新地加入杧果醬，雙倍果香，麥旋風除有杧果醬外，還加入朱古力曲奇碎及威化條，口感更豐富。推廣期內，客人可用優惠價享用雙重或扭紋杧果新地，感覺更抵。

搞鬼豆豉味

豆豉蒸魚、豆豉蒸排骨等家常菜吃得多，用豆豉做雪糕又試過未？中環意式雪糕店Messina 近日和Little Bao合作，於現時至7月21日推出2款限定新口味。「小跳豆」選用豆豉打造，豆豉加暖水浸泡再用，配豆豉牛油酥餅，既有豆豉味，又有果仁香。另一款「非常芝麻仁」，烤白芝麻意式雪糕內加入辣椒脆脆，再淋上生抽製成的豉油焦糖醬，鹹甜交雜。另外，Little Bao會於自家餐廳推出2款雪糕口味的變奏版，打造出非常芝麻仁包和小跳豆格仔餅，為客人帶來新鮮感。