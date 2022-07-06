奶味機王登場　香港竟然無份？

小米早前事先張揚會與Leica合作推出新手機，令不少機迷期待不已。日前兩間大廠的首個愛情結晶品Xiaomi 12S系列終於亮相，共提供Xiaomi 12S、Xiaomi 12S Pro及Xiaomi 12S Ultra三個型號，全部獲Leica成像系統支援，同時相機植入Leica同款濾鏡、經典快門聲和Leica水印，其中Pro及Ultra更內置大師級鏡頭組，用戶可利用35mm、50mm或90mm三款鏡頭進行數位建模，用軟體模擬出特殊的「奶味」質感。

拍攝規格數Xiaomi 12S Ultra最強，內置5,000萬像素主攝、4,800萬像素120倍潛望式長焦及4,800像素128°超廣角鏡，其中主攝鏡頭由8P非球面鏡頭組成，藉此解決眩光、鬼影、色差等常見的拍攝問題，並搭載1吋的IMX989感光元件，有效降低雜訊及增加吸光量，弱光環境也能捕捉成像清晰。另外，它是第一款支援Dolby Vision HDR影片錄製及播放的Android設備，色彩特別鮮艷銳利。其他影像技術包括HyperOIS防震、8K@24fps錄影、前置3,200萬高清鏡頭，最正是支援Adob​​e Labs的10-bit RAW格式文件，方便後製。

至於Xiaomi 12S及Xiaomi 12S Pro的鏡頭組合也有所不同，前者內置5,000萬像素廣角、1,300像素123°超廣角及500萬像素微距鏡頭；後者則內置5,000萬像素廣角、5,000像素115°超廣角及5000萬人像鏡頭。兩機均採用IMX707感光元件，結合小米AI攝影及ProFocus技術，支援快速啟動鏡頭、30fps超快速連拍以低光攝影。

全線Xiaomi 12S系列均搭載了4nm工藝打造的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，相比Snapdragon 8 Gen 1它的CPU 和GPU性能提升10%，能效提升30%，發熱量和功耗也更低。Xiaomi 12S Ultra和Xiaomi 12S Pro配備6.73吋AMOLED E5屏幕，對應1,500nits亮度及1至120Hz AdaptiveSync Pro。Xiaomi 12S機身相對小巧，只有6.28吋屏幕，但也支援P3色域顯示、HDR10+和120Hz刷新率。

Xiaomi 12S Ultra入場費為5,999人民幣，Xiaomi 12S與Xiaomi 12S Pro則分別售3,999人民幣起及4,699人民幣起，整體定價較之前坊間預期便宜不少。惟本地機迷要留意，據小米香港表示整個Xiaomi 12S系列都不設國際版，意味香港不會有行貨推出，有意入手就要留意水貨了！

同場加映︰日系選擇

想玩Leica手機，市場仲有多一個選擇，就是剛於日本發表的Sharp AQUOS R7，賣點是其1吋感光元件Leica認證鏡頭，並坐擁6.6吋120Hz IGZO屏幕、Snapdragon 8 Gen 1等頂級規格。本地水貨商三禾電氣已表示會於7月初引入，大家不妨拭目以待！