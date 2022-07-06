南柱赫又捲欺凌疑雲　女同學稱曾被罵像豬一樣醜

今年憑韓劇《二十五，二十一》人氣再飆升的男星南柱赫，上月兩度被爆曾在高中時欺凌同學，事務所強烈否認，聲言會控告爆料者及報道的記者，韓媒昨日（6日）更公開20名師生的訪問內容，20人均力證南柱赫未曾霸凌同學。

不過今日（6日）又有另一聲稱是受害人的女性A某向韓媒指曾被南柱赫及其他男同學欺凌，A某向韓媒公開2012年5月10日與南柱赫及其他友人的聊天內容，並說：「南柱赫的一名友人討厭我，就因為這樣而把我邀請到聊天群組之內，然後辱罵我。」A某指南柱赫等12人強行將她加到聊天室之內，並向她作出性騷擾及貶低其外貌等發言，包括「就像豬一樣醜」、「滾開吧這個X」等侮辱字句，而南柱赫雖然不是主導事件的學生，但就有份旁觀，A某指當時曾向學生部告發，而加害者在老師面前向她道歉，事件就這樣完結。

A某在受訪時指在南柱赫被爆欺凌後，當時聊天群組的男同學突然向她道歉，南柱赫亦表示想向她道歉，但她因為感到荒唐而拒絕，她又指南柱赫的友人在受訪時講假話：「到現在他們還在二度傷害我。」

而南柱赫所屬事務所今午回應事件，指A某故意不提前後發生的事，而南柱赫亦從沒有向A某表示希望道歉，事務所又稱關於在聊天群組發生的事很複雜，當時學校亦決定以道歉解決事件，認為現時不便向外界公開整件事的經過，又指將會透過法律行動公開事實關係，並表示為了保護南柱赫的名譽，將向爆料者採取強硬的法律行動。