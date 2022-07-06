衛詩雅恨有好桃花出現　 李靖筠正值事業期唔恨嫁

藝人衞詩雅、李靖筠、曾樂彤、艾妮與麗新集團主席林建岳及英皇集團主席楊受成，今晚（6日）出席戲院開幕活動。喜歡入戲院睇戲的衞詩雅，對戲院的食物好有研究，最愛邊睇戲邊食爆谷，不過就試過撞板，有次她看西片《無聲絕境》，因影片大部分時間無聲，她笑言吃不到爆谷，只能含在口中。她說：「作為演員，如果自己套戲去到緊張情節，有人大聲食嘢自己都會唔開心，所以自己食嘢都會好細聲，唔會影響人。」她又回憶起自己第一次同初戀男友拍拖，就是在戲院睇戲。而李靖筠就表示自己緊張泊車優惠多點，覺得應慳則慳。

提到早前好友陳家樂向女友連詩雅求婚成功，原來船P由衞詩雅一手策劃，她稱家樂為人粗心大意，但好有諗頭，讚家樂當日表現非常好，她就既緊張又感動：「我畀佢更緊張，驚佢自己爆響口，就冇晒驚喜，但我喊得早過佢哋。」她稱家樂已預定由她做兄弟，但她不想，問到她會否也恨嫁？她說：「好戥佢開心，自己好恨，恨有好人出現。（出現未？）等待中。」

已有另一半的李靖筠，則好少跟男友討論談婚論嫁話題，覺得現在是事業拚搏期，無將婚事放在Checklist上。早前任達華不幸染疫，令電影全面停工，有份參與拍攝的她稱自己冇同人有對手戲，笑言：「我冇同人有線，自己一條線，角色做記者。」她稱自己還有少許戲份便拍完。另外又提到下周將赴南韓富川出席電影展，她主演的電影《電子靈》有份參展，首次去南韓的她表示非常興奮。