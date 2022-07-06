長月翠　最強童顔美乳

日本寫真女優長月翠被稱為「最強之童顔美乳」，唔知大家又點睇呢？（互聯網）

好多人都以為寫真女優只係擺吓甫士影相，啲錢好易搵，其實真係有苦自己知，不論天氣凍定熱都要進行攝影，冬天固然有機會冷親，喺夏天猛烈陽光下影寫真，真係好容易曬傷，好似長月翠早前就因為咁曬傷咗嬌嫩嘅肌膚喇！

可愛又標致

日本寫真界中有好多女優都生得極之可愛同幼嫩，有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈就係其中一位，除咗佢之外，仲有寺本莉緒、淺川梨奈、本鄉柚巴等等，至於今日同大家見面嘅長月翠亦係屬於童顏巨乳系，更加被稱為「最強之童顔美乳」添！

今年22歲嘅長月翠，雖然盛讚佢為「最強」可能係誇張咗，但係佢生得五官標致，雙眼明亮又有神采，的確又靚女又可愛，其他童顏女優似乎都被比下去，難怪佢喺舞台劇扮演15歲少女角色亦冇違和感。而身形小巧嘅佢，肌膚鮮嫩得嚟白裏透紅，上圍仲擁有一對飽滿而胸形美觀嘅E Cup美巨乳，可謂天賦優秀，胴體吸睛度爆燈！

多線發展

佢早喺15歲時就已經踏足舞台，當時佢參加藝能舉拔活動而入行，更成為美少女組合「Opening Sisters」嘅成員，及後輾轉加入不同美少女組合，直至2021年從「Last Idol」畢業之後，佢就開始以單飛形式發展演藝事業，而且工作相當多元化，除咗做歌手，亦有演出舞台劇，作品包括《赤之女王》、《淡海乃海》以及今個月上演嘅《盛開在田野裡的花》等，佢仲開設視頻做埋網紅，當然亦唔少得拍寫真，真係吸金力強！而佢早前因為喺戶外拍攝寫真，搞到被太陽曬傷嬌嫩嘅肌膚，好在得到適當嘅治療同休養，最近終於復原，咁先冇影響到寫真拍攝工作咋！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：32E-23-33

長月翠工作多多，所以大家要留意佢最近又忙搞邊科，就要多啲Click入佢嘅社交網，同時仲可以睇到佢最近拍攝嘅性感寫真照，真係大飽眼福呀！