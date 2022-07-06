越南KOL　巨乳側漏誘惑

講到越南姑娘大家會有乜嘢印象？一把長髮加上斯文嘅形象，相信係唔少人心目中嘅印象。不過其實越南網紅唔單止有上述嘅優點，仲擁有迷人火辣身材，好似ArBi Renie就係一個好例子。

密實變開放

雖然傳統印象中嘅越南姑娘，都係性格婉約又含蓄，似乎跟性感同熱情扯唔上關係，但其實呢啲都係大家對佢哋刻板嘅印象。事關上，隨住網絡發達造就一眾性感網紅時代，當然越南亦有唔少樣靚身材正嘅網紅，其中就有呢位令人眼前一亮嘅ArBi Renie。

現居於越南胡志明市嘅佢，本身係一位模特兒，早喺2013年已經出道，憑住迷人嘅樣貌及前凸後趷嘅火辣身材，成功吸引大家嘅目光。正如唔少人氣模特兒一樣，ArBi Renie亦喺當時開始經營網絡社交平台，不過如果大家翻查當年佢嘅網絡自拍相，就會發現佢雖然身材出眾，但卻穿着密實相當保守，要知道性感造型係網紅最強嘅吸睛利器，之後隨住佢嘅造型愈嚟愈性感，人氣亦不斷攀升。

尺度過火

究竟ArBi Renie嘅性感尺度去到邊？內衣造型本嚟已經夠吸引，加上白滑嘅肌膚同激凸嘅雙峰，嗰種吸睛度真係夠晒勁，仲有唔可以忽略佢嗰對修長美腿，認真煞食！唔單止咁，佢偶爾會嚟一輯巨乳側漏、大露玉背嘅性感自拍，呢啲至係真正福利相！要知道佢嘅身材本嚟已係魔鬼級數，加上大尺度嘅自拍，嗰種效果真係令男士勁噴鼻血。

不過，唔知係咪尺度太大關係，早前佢嘅IG平台被封，搞到佢傷心咗一段日子。不過作為網紅嘅佢，又點止得一個發放福利相嘅社交平台呢？事實上，單憑佢嘅Facebook就有逾23萬人追蹤，足以證明人氣有幾勁！而除咗派福利相，佢亦經常分享自己最新動向，呢啲咪叫親民囉！

大家想了解多啲ArBi Renie嘅話，就要Click入佢嘅社交網站，皆因佢好勤力出Po，無論係工作或吃喝玩樂都會同大家分享，當中有密實照亦有露半球火辣自拍照，必定能滿足大家嘅眼球。