關嘉敏埋身肉搏做「打女」　 被前輩發掘「超狼死」一面

藝人余曉彤（Hidy）、關嘉敏（Carman）及簡思恩（Melody）拍攝動作短片，三人與神秘男子打得激烈，拳拳到肉，甚至埋身肉搏，周身傷痕，十分賣力。有份籌備今次拍攝的Melody稱今次是珍貴的緣分，事緣在聚會跟武術指導梁博恩（博師傅）談及在香港走動作演員路線愈來愈難，做「打女」就更少演出機會，因此師傅就說，與其等待機會，不如主動表現自己，他鼓勵Melody與志同道合的朋友一起拍攝動作短片，更一口答應擔任動作導演及動作設計。

Melody說：「當然受寵若驚，博師傳係今年金像獎最佳動作設計提名之一，我感動到想喊！即刻應承佢，同埋立即籌備拍攝啦！」她指籌備過程都一波三折，幸好最後都順利完成拍攝，最驚喜是張建聲應承做短片嘅導演，對方是他偶像：「拍《反黑》時已經好欣賞佢。（短片係大製作？)係呀！雖然只係短片，但都想認真製作，多謝所有幫手嘅人！始終我經驗最淺，希望睇到嘅人會再認識我多啲，對我都會有驚喜。」

三女在片中的動作由博師傅設計，前後共花了5天排練，拍攝則花了3天。問排練和拍攝辛苦嗎？Carman就說：「多謝前輩指點，發掘到我超狼死一面，一Cut機個個都話我好狼，真係有啲唔好意思，但又好High！因為打得太投入，投入到唔小心打到對手幾下，哈哈！好彩無整傷對方，我會請食飯賠罪。」她又指雖然拍得辛苦，特別是其多鎖技，要跟對手鬥大力，且拍攝當日炎熱，要拍成4個鐘，不過她大叫好玩說：「打到夜晚返屋企都未興奮完，瞓唔到，我非常鍾意拍動作戲㗎！」

而Hidy就有豐富的動作演出經驗，今次飾演擅長用刀的女特務，她說：「因為拍攝之前已經大約排好晒動作，所以到現場拍嘅時候都算順利。為咗啲動作拍到最好睇，我哋每個動作都拍咗好多take，但因為拍攝當日天氣唔穩定，我哋都擔心拍拍下會落大雨。」她多謝Melody主動邀請，希望之後有更多參與動作片的機會。