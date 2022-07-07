梁朝偉周迅斷交6年破冰合體　陳年緋聞被翻炒！

一直有傳梁朝偉拒絕與內地影后周迅合作，不過2人相隔6年終於再度「翻撻」，周迅落實擔任由梁朝偉主演的電影《無名》女主角。這對神級CP多年來未能合體，有傳因他們戲假情真，女方多次傳出介入男方婚姻，今次「破冰」成功觸發網民熱議！

內地電影《無名》早前宣布男主角是梁朝偉，但女主角遲遲未落實，雖然早已傳由周迅演出，投資方卻故作神秘。博納影業董事長兼該片的總製片人于冬日前接受訪問時，首次公開承認周迅演女一，更大賣關子指片中還有兩個關鍵女角色。據知，該兩位女演員是內地花旦江疏影及新人邱天。消息曝光後，即惹來網民熱烈討論。

今次是周迅與梁朝偉繼電影《聽風者》、《大魔術師》及《嘿瑪嘿瑪》後，等足6年才再度合作，網上更翻出2人的陳年情史，指多年前他們因傳緋聞而「割席」。事緣2人當年拍《聽》片時傳撻着，該片2012年上映，同年再合作另一電影《大魔術師》，相處時間足足逾2年。被指介入梁朝偉婚姻的周迅之後被傳懷孕，並爆出她打算於男方51歲生日時跟他慶祝，但梁朝偉太太突然結束行程由上海返港，令周迅的慶生計劃泡湯。

否認懷孕逼婚

當年梁朝偉太太曾於社交網留言：「嫉妒別人，不會給自己增加任何好處，也不可能減少別人的成就。」似暗示有人妒忌她。此外，內地劇《如懿傳》開拍時，有指原本男主角由梁朝偉擔演，但正因女主角是周迅，他拒絕演出，其太太受訪時指曾勸老公接演電視劇，不過對方不感興趣，只喜歡拍電影。

對於所有傳聞，周迅2013年於內地為電視劇《紅高粱》開鏡，當時主持向她敬酒，她沒有拒絕，更自爆剛拍完顛轎戲份，以證自己沒有懷孕。現場傳媒亦有追問她與梁朝偉的緋聞，當時她大方回應，指跟梁朝偉只拍過兩部電影，更讚對方是她非常尊敬的演員。對於有傳她向梁朝偉逼婚及懷孕，她指是極為荒謬的事。翌年她突然宣布與高聖遠閃婚，與梁朝偉的緋聞終告一段落。而目前身在日本慶生的梁朝偉，對於與周迅再合體引起話題，其經理人至今仍未回覆。

王一博前途無限

其實影帝梁朝偉憑電影《尚氣與十環幫傳奇》再創事業高峰，有指他接拍《無》片，片酬已升至約7,300萬港元，進佔去年內地最高片酬男星第3位。另外，有份演出的頂流小生王一博亦非常落力，為了角色專登減磅，更苦練上海話對白，獲于冬有讚冇彈，並指梁朝偉都非常喜歡王一博。作為電影圈新人的王一博，將有2部電影預計今年內上映，而《無》片更被官媒點名推薦為今年國產佳片之一，他正嘗試轉型向實力派演員進發，獲得不少網民支持。

易烊千璽演出催淚 勢搞喊觀眾

《無》成為今年下半年內地網民點名必睇電影，其他被力推的電影還有周迅跟內地小鮮肉易烊千璽的《世間有她》、張智霖與古天樂的《暗殺風暴》及王一博、黃渤主演的《熱烈》等。《世》片是抗疫電影，周迅飾演家庭主婦，預告片中她戴氧氣罩，疑似染疫，而易烊千璽再次飾演催淚角色，每次演出都感動觀眾。