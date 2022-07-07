【是日通勝】

農曆六月初九

壬寅年 丁未月 辛酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、安葬

忌：動土、醞釀、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、15、29、47

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運不錯，謹記知足常樂，投資要見好就收。

金牛座：幸運指數排第一，事事順利，沒有任何煩惱。

雙子座：事業運稍遜，不妥善處事人際關係將有麻煩。

巨蟹座：處理感情事游刃有餘，沒有甚麼問題難倒你。

獅子座：事業旺但財運弱，投資忌跟風，要量力而為。

處女座：財運一般，投資要評估市場形勢，見機行事。

天秤座：人生有得必有失，勿因一時失意而自暴自棄。

天蠍座：運氣不是太好，謀事遇阻力，必須提高警覺。

人馬座：整體運勢平穩，面上多點笑容會對你更有利。

山羊座：付出了努力不會白費，但要耐心等待收成期。

水瓶座：工作運不是太好，需耗費更多心力才能達標。

雙魚座：助人為快樂之本，你的善心有助帶來好人緣。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠：人緣運一般，謀事要靠自己，無人支援。

牛：與人合作投資有着數，可望財源滾滾來。

虎：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

兔：是日沖煞，財運差勁，隨身物品易丟失。

龍：人氣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

蛇：精神抖擻，工作如魚得水，表現受肯定。

馬：處事靈活，面對棘手問題都能迅速擺平。

羊：事業發展步入正軌，有大展拳腳的機會。

猴：能力突出，獲貴人支持，謀事穩操勝券。

雞：求財遇阻力，保持平常心，勿鑽牛角尖。

狗：工作能力遭質疑，謹記小心駛得萬年船。

豬：鬥心強，工作表現積極，有力突圍而出。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

世界各國的來龍與領導

世界各國的最高領導人十之八九是男性為主，有其歷史原因，也有風水上的理論。前文提到香港的來龍在乾宮，所以男性做特首比女性為佳，現在跟大家研究幾個國家，以女性領導為佳之地理。

前德國總理默克爾在位十多年間，令該國雄霸歐洲。北歐主要的山龍，是來自阿爾卑斯山脈，在德國之南方，水向低流，德國的河流主要流向北方波羅的海，或西北方之北海，所以其祖山來龍在南方離卦或東南方巽卦，這都是陰卦，陰卦來龍有利女性之領導。

英國首都倫敦的泰唔士河，於倫敦的東方流出大海，由於地圖上很少山，主要是南方的薩里山與西方的奇爾特恩山。以水定局來看來龍，出水口在東方，反方向的西方為來龍，所以倫敦的祖龍應該是奇爾特恩山，西為兌卦是陰卦，所以英女王是崇高的精神領袖，戴卓爾夫人做首相比其他男首相出色。

南半球的新西蘭，其首都奧克蘭之來龍，位於南方離卦的伊甸山為陰卦，其女總理處理新冠疫情，在西方社會非常出色。以上三個例子都是以其國家首都的來龍去水，來定陰陽，以定其首領的能力與運氣。換言之，一個地區、城市之陰陽，可窺看到其最簡單的風水運勢。