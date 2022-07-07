李麗珍孖囡囡備戰金像獎　揀定靚衫等攞「老人獎」

女星李麗珍（珍妹）於電影《濁水漂流》飾演露宿者，被讚演技入木三分。而《第40屆香港電影金像獎》將於7月17日舉行，身為「最佳女配角」大熱的她，日前被發現與女兒許倚榕（Annise）行商場揀衫，似為出席頒獎禮做好準備。

似兩姊妹多過兩母女的2人不停在時裝店穿梭，同行還有「高瘦男」，細看下原來是爆響口想追求Annise的《愛．回家》「佐治」張明偉。3人大有收穫，齊齊挽着多個購物袋。珍妹與女兒購物期間，張明偉都會識做行開，似欲留空間給兩母女密斟。

張明偉行外母政策

當她們結帳時，張明偉即拿出銀包似代畀錢，至離開時裝店，他慣性行在兩女前幾個身位，驟眼睇以為是珍妹的保鏢。男方明顯行外母政策，絕不當珍妹透明，不時主動跟珍妹閒談，相信兩母女必定對他加分。

珍妹受訪時大讚囡囡有衣着品味：「囡囡眼光OK嘅，會揀啲啱我嘅衫。（出席頒獎禮嘅戰衣都係囡囡負責？）可能會，但未諗喎，但唔會好Sexy。（專登收身着靚衫？）冇話專登，都會Keep住，唔會畀自己太肥。」提到「最佳女配角」競爭激烈，她謙稱攞獎要講彩數，如果30年前會很緊張：「我橫掂都等咗咁，唔爭在等埋個『老人獎』啦，哈哈！」跟她爭獎的分別有《除暴》的鮑起靜、《智齒》及《梅艷芳》 的廖子妤、《殺出個黃昏》的鍾雪瑩及《奪冠》的白浪，問到睇好哪位年輕演員？她說：「個個都演得好，個個都有唔同嘅特色，不過我睇好鍾雪瑩。」

而Annise表示視媽媽為最佳女演員，只要對方開心就滿足，並讚媽媽很專心讀劇本：「佢多數匿埋自己睇，所以佢睇劇本時，我陪唔到喺佢身邊。」