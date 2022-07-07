【營業資訊】迎接充滿活力的夏日，即日起至7月31日，ELEMENTS圓方呈獻「夏日多重購物獎賞」，顧客以電子貨幣於場內之零售商戶即日消費每滿港幣$10,000 (上限港幣$50,000)，即享合共總值港幣$4,000獎賞。多買多賞，最高可享總值港幣$20,000獎賞！另消費滿港幣$60,000更可享總值港幣$28,000驚喜禮遇！各款ELEMENTS圓方電子禮券適用於場內逾百間人氣商戶，包括時尚品牌、高級腕錶品牌及珠寶品牌等，讓顧客盡情探索新季潮流。此外，ELEMENTS圓方更推出了「周末美妝奬賞」，在指定日子於美容及護理商戶消費滿港幣$2,000，即可獲港幣$2,000獎賞！

「夏日多重購物獎賞」

消費每滿港幣$10,000 (上限港幣$50,000) 可享港幣$4,000獎賞 最高可享總值港幣$20,000獎賞

前往ELEMENTS圓方探索最新夏日潮流單品，增添個人魅力！由7月1日至31日，顧客以指定之電子貨幣於ELEMENTS圓方內的零售商戶即日消費每滿港幣$10,000，即可享總值港幣$4,000獎賞#，包括總值港幣$200 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值港幣$500 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值港幣$1,300 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券及總值港幣$2,000帶指定消費商戶電子禮券！多買多賞，最高可享總值港幣$20,000獎賞！

消費港幣$60,000即享港幣$28,000獎賞

另外，消費滿港幣$60,000，即可享總值港幣$28,000獎賞#，包括港幣$1,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、港幣$1,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券、港幣$1,200 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、港幣$3,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、港幣$7,800 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券及港幣$14,000帶指定消費商戶電子禮券！

「周末美妝奬賞」

於美容及護理商戶消費滿港幣$2,000即可享總值港幣$2,000獎賞

除了「夏日多重購物獎賞」外，ELEMENTS圓方更特別推出「周末美妝奬賞」，讓顧客發掘最新美容及護理產品，同時享受購物獎賞！由即日起至7月10日，逢星期五至日於指定美容及護理商戶即日電子消費滿港幣$2,000，即享總值港幣$2,000獎賞#，包括總值港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券及總值港幣$1,000帶指定消費商戶電子禮券！

#禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

SHOUT Contemporary畫廊全新進駐

顧客除可於ELEMENTS圓方享受非凡非凡購物、美食及娛樂體驗外，亦可沉浸於文化藝術氛圍！SHOUT Contemporary畫廊全新進駐ELEMENTS圓方，讓顧客輕鬆探索當代藝術的面貌。全新畫廊主廳展示香港及國際新興藝術家創作的藝術NFT，更精心挑選了村上隆和奈良美智等藝術家的限量版和收藏藝術商品，吸引一眾藝術鑑賞家和愛好者前往欣賞。而貴賓室則會展出舉足輕重的現代到當代藝術家特色藝術品，包括二十世紀畫壇大師趙無極的水彩畫、著名當代藝術家草間彌生的雕塑、中國當代藝術畫家劉小東的畫作。現時，主廳正舉行動漫主題展覽，展出標誌性動畫藝術家天野喜孝、本土動漫藝術家江記等藝術作品。

ELEMENTS圓方「夏日多重購物獎賞」

日期：2022年7月1日至31日

禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

ELEMENTS圓方「周末美妝奬賞」

日期：即日至2022年7月10日（逢星期五、六、日）

禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）